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Гендиректор "Анжи": интерес к Нигматуллину? Трансферные вопросы не комментирую

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев высказался относительно информации о том, что клуб сделает предложение вратарю "Тосно" Артуру Нигматуллину. Контракт 26-летнего игрока с "Тосно" рассчитан до конца июня, после чего он станет свободным агентом.

– Трансферные вопросы не комментирую. Пока любой футболист не будет находиться в расположении команды, говорить не о чем, – цитирует Абдулаева "СЭ".
Теги: Анжи Тосно
Сегодня, 12:08
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