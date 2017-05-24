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У Сергея Игнашевича в ноге навсегда останется шуруп (фото)

Жена защитника ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья выложила в Фейсбуке фото рентгеновского снимка ноги мужа после операции.

37-летний футболист во вторник перенес операцию по поводу перелома плюсневой кости левой стопы.

"Вот что бывает, мальчики и девочки, если бегать со сломанной ногой и бить по мячику. Винтик, сказали, останется там навсегда, на память", – прокомментировала ситуацию супруга футболиста Наталья Игнашевич.

Напомним, Игнашевич играл матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) с травмой и отметился голом.

Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 12:35
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23
(4)
№23 Написал: palach Питер (Сегодня, 14:19) #
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online

Цитата: maradona72
Юра, подвиг в этом случае был написан с иронией конечно.

Понял. Пардон.
Цитата: maradona72
Если срастется приеду. Есть кое что на словах. Но пока на словах. И приеду на 1-1.5 месяца.

В личке дай знать, если что. Хотя бы ун пахар де джин с удовольствием! ))
Регистрация: 21.11.2006
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:10) #
  • 0
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Цитата: Гастэряну
а как это не долечить? их либо лечат (оперируют, другого способа нет), либо ничего не делают.

А вот вот. После операции опять что-то там случилось, предлагали снова под нож , но отказался. Это на одном колене повреждение с двух сторон. А на другом колене внутренняя сторона. Но так и не прооперирована. Где-то так. Ответом удовлетворены?

Цитата: palach
Это не подвиг, Серж. Это миллионы бабок.

Юра, подвиг в этом случае был написан с иронией конечно.
Цитата: palach
Приезжай в Питер на следующей неделе.

Если срастется приеду. Есть кое что на словах. Но пока на словах. И приеду на 1-1.5 месяца.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:04) #
  • +3
  •  (3)
online

Рудковская Плющенко гоняла пока весь позвоночник на болтах не слепили Женятся на дурах и всю жизнь мучаются.
Регистрация: 26.08.2010
№20 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь Сергей дал по башке бабе своей


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№19 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: palach
Цитата: Игорь Казьмин
то что Сергей мужик давно известно

У нормального мужика и бабы нормальные, через которых пиар не пролезет ни под каким предлогом... Ну это так, к слову... А в целом - дёшево получилось.

Дешево это ты тут понты наводишь,дятел!Найди мне еще игрока который с переломом играет полтора матча!И не надо в пример приводить несчастных людей,от этого поступок Игнашевича дешевле не становится!А про бабки не болеле бомжей заикаться!
Регистрация: 24.10.2007
№18 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Bierbauch
Жены футболистов "мучаются" от безделия!
P.S. Социальные сети - зло! (с)


Они как и жены олигархов хотят доказать остальной народной шелупони,что богатство дается "ну очень каторжным трудом"...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Мдааааа, что ж у футболистов такие тупые жёны?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№16 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Жены футболистов "мучаются" от безделия!
P.S. Социальные сети - зло! (с)


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№15 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: RenarTickle
Любительский спорт здоровье прибавляет. Профессиональный - отнимает. Парадокс..

А что в любительском футболе ноги не ломают? или по епалу не получают? ты по пьяне поиграй в футбол с настоящими мужиками и сразу парадокс уйдет..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№14 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:38) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Любительский спорт здоровье прибавляет. Профессиональный - отнимает. Парадокс...
Регистрация: 2.08.2013
№13 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: serega_user
Настоящий мужик и легенда ЦСКА!


Это смотря с кем сравнивать,да и зарплаты в футболе такие,что хоть гвозди в ноги забивай,можно терпеть ,а вот когда война и с одной стороны куй,да никуя,а с другой никуя да куй ,а у бойца ноги нет, а ему всего 19..... --тогда этот эпизод просто смешон как и тот кто его выложил...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№12 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: maradona72
этот подвиг

Единственный адекватный коммент на ветке у "Точка Невозврата". Остальные чутка не хавают реалии.

Это не подвиг, Серж. Это миллионы бабок. Зелёных бабок. А потом манда тупая ещё призовёт отсосать всех за сраный шуруп.

Приезжай в Питер на следующей неделе. Познакомлю с людьми, на которых живого места нет от ранений и не за деньги. С 2014 стоят, потому что люди. Я не шучу. Может тогда осторожнее начнёшь произносить слово "подвиг".

А как спортсмену - здоровья Сергею. Но это спорт. Некуй овце его пиар устраивать на ровном месте.
Регистрация: 21.11.2006
№11 Написал: Гастэряну (Сегодня, 13:21) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: maradona72
По себе знаю, что значит вовремя не долечить мениски .

а как это не долечить? их либо лечат (оперируют, другого способа нет), либо ничего не делают.
Регистрация: 25.02.2016
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:21) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинеру пох. Будет гонять старых кляч пока прямо на поле копыта не отбросят.
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: maradona72
Цитата: palach
.. А в целом - дёшево получилось.

И инвалидом остаться на всю жизнь. Через 10 лет весь этот подвиг скажется на здоровье 100%. По себе знаю, что значит вовремя не долечить мениски .

Инвалидом?С переломом плюсневой кости?)
А через десять лет, учитывая нагрузки на организм и травмы,его здоровью и так пистец...
Регистрация: 15.05.2017
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:15) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: palach
.. А в целом - дёшево получилось.

И инвалидом остаться на всю жизнь. Через 10 лет весь этот подвиг скажется на здоровье 100%. По себе знаю, что значит вовремя не долечить мениски .


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: palach Питер (Сегодня, 13:13) #
  • +2
  •  (14)
online

Цитата: Игорь Казьмин
то что Сергей мужик давно известно

У нормального мужика и бабы нормальные, через которых пиар не пролезет ни под каким предлогом... Ну это так, к слову... А в целом - дёшево получилось.
Регистрация: 21.11.2006
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (6)
online

А для чего этот снимок, тем более от второй жены,его первая жена знала о его травмах ещё больше ...но она НЕ выставляла на показ его трудную работу ...а молодым только ПИАР..., то что Сергей мужик давно известно, интересно она знает такую фамилию Тищенко...который играл матч со сломанной ключицей,она просто пиарится сама...а Сергею это совсем не нужно.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 12:52) #
  • +4
  •  (18)
online

Скинуть бы тебе снимок лёгких шахтёра...
Мальчики и девочки бы ох*ели...
Дура бла...
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну Вот, теперь ещё лет 5 отбегает как минимум stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вот она, обратная сторона славы и больших денег


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:46) #
  • -6
  •  (16)

Охyеть! Ишак клуб обнищал до такой степени , что гоняет игроков пока не станут калеками на всю жизнь. А ведь ему совсем скоро 38.
Уважуха Игнашу, но большой минус руководству.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:39) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Настоящий мужик и легенда ЦСКА!


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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