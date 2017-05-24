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У Сергея Игнашевича в ноге навсегда останется шуруп (фото)
Жена защитника ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья выложила в Фейсбуке фото рентгеновского снимка ноги мужа после операции.
37-летний футболист во вторник перенес операцию по поводу перелома плюсневой кости левой стопы.
"Вот что бывает, мальчики и девочки, если бегать со сломанной ногой и бить по мячику. Винтик, сказали, останется там навсегда, на память", – прокомментировала ситуацию супруга футболиста Наталья Игнашевич.
Напомним, Игнашевич играл матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) с травмой и отметился голом.
37-летний футболист во вторник перенес операцию по поводу перелома плюсневой кости левой стопы.
"Вот что бывает, мальчики и девочки, если бегать со сломанной ногой и бить по мячику. Винтик, сказали, останется там навсегда, на память", – прокомментировала ситуацию супруга футболиста Наталья Игнашевич.
Напомним, Игнашевич играл матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) с травмой и отметился голом.
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