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Валерий Карпин: с какой стати Кокорин должен быть в сборной? Даже у Чалова голов больше

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение о составе сборной России.

"По предварительному составу сборной России особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило. Например, появление некоторых футболистов. Но это моё видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит всё по-другому, и это нормально.

Удивляет ли отсутствие в составе Кокорина? Нет. А с какой стати он должен там быть? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят.

Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего пять голов за 27 матчей – результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Фёдора Чалова шесть голов, у Бухарова – шесть, у Глушакова — восемь, у Дзюбы – 13, у Смолова – 18. Статистика – вещь упрямая.

Сильные стороны нынешней российской команды? Можно сколько угодно высасывать из пальца и говорить, что есть позитив. Однако на данный момент это никак не демонстрируется. Сильных сторон у сборной, исходя из результата, пока не видно.

Надеяться и болеть нужно, но говорить об ожиданиях мне не приходится. Я, во всяком случае, не знаю, чего ожидать от сборной. Опять же могу судить по товарищеским матчам", - цитирует Карпина "Советский спорт".
Теги: Карпин Сборная России
Сегодня, 12:59
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17
(4)
№17 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (3)

КОКорину нужно увеличить зарплату, тогда он будет лучше играть
Регистрация: 20.04.2016
№16 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 14:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: guns111
У Карпина хорошо язык подвязан, классно матчи разбирает на матч тв

К нему Слуцкого - пара будет шикарная. Им там самое место будет в плане профессионального разбора игры.
Регистрация: 21.05.2016
№15 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:01) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Lord_Vik
Не не охуеваем. Его голы принесли нам чемпионство. А это плюс минус 30 евролямов в бюджет клуба.

1. Точно также можно сказать про Таски или Песьякова. Мол, да, они косякопоры, но с ними мы стали чемпионами, а значит все ОК blush

2. Откуда 30 лямов? Зенит с 5 победами в 6 матчах группы и двумя матчами в плей-офф ЛЧ заработал 25 млн. Ты видимо, рассчитываешь минимум на четвертьфинал ЛЧ?))

Сейчас призавые за ЛЧ на порядок больше.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№14 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:00) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Валерий Карпин: с какой стати Кокорин должен быть в сборной? Даже у Чалова голов больше
smile Ужасно удивлен-как до сих пор Карпин не получил душераздирающей,пламенной отповеди от сказочного долбо.ба сайта, кокоринолюба,несравненного Кутарбы?
Регистрация: 20.02.2013
№13 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ivasi
ы сравни сколько игр оба провели, а потом про результативность писди.

То есть если игрок болезненный и травмирующийся, это записать ему, и приобревшему его клубу, в плюс? Я правильно тебя понял?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№12 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Black Fox
Цитата: maradona72

1 гол Кокоши стоимостью в 900т евро. Это же охyеть можно.

1 гол Луиса Адриано стоимостью в 1,25 млн евро. Не охуеваешь?

ты сравни сколько игр оба провели, а потом про результативность писди.
Регистрация: 26.08.2010
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Не не охуеваем. Его голы принесли нам чемпионство. А это плюс минус 30 евролямов в бюджет клуба.

1. Точно также можно сказать про Таски или Песьякова. Мол, да, они косякопоры, но с ними мы стали чемпионами, а значит все ОК blush

2. Откуда 30 лямов? Зенит с 5 победами в 6 матчах группы и двумя матчами в плей-офф ЛЧ заработал 25 млн. Ты видимо, рассчитываешь минимум на четвертьфинал ЛЧ?))


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alter ego
Словарного запаса чуть не хватает и произношение пока хромает, а по сути -почти все и всегда по делу, пока без клубных предпочтений.

Интересно слушать, нашел свою стезю


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№9 Написал: Alter ego (Сегодня, 13:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
У Карпина хорошо язык подвязан, классно матчи разбирает на матч тв

Словарного запаса чуть не хватает и произношение пока хромает, а по сути -почти все и всегда по делу, пока без клубных предпочтений.
Регистрация: 17.05.2017
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:25) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
У Карпина хорошо язык подвязан, классно матчи разбирает на матч тв


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:22) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: maradona72

1 гол Кокоши стоимостью в 900т евро. Это же охyеть можно.

1 гол Луиса Адриано стоимостью в 1,25 млн евро. Не охуеваешь?

Не не охуеваем. Его голы принесли нам чемпионство. А это плюс минус 30 евролямов в бюджет клуба.
А что вам принесли голы Коко?
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:20) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72

1 гол Кокоши стоимостью в 900т евро. Это же охyеть можно.

1 гол Луиса Адриано стоимостью в 1,25 млн евро. Не охуеваешь?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:13) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Игорь Казьмин
даже у Чалова., слово даже очень коробит

Здесь "даже" можно понимать не как принижение, а как указание на то, что парень до последнего времени не был твердым игроком основы и сыграл меньше игр.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:13) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: syamtomov
А гигантсткий контракт Кокошки с "Зенитом" - есть.


1 гол Кокоши стоимостью в 900т евро. Это же охyеть можно.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:11) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: maradona72
Ну на счет Кокоша он прав. 5 голов за сезон - это очень не серьезно.

Да дело не только в его голах: мог бы, как Промес, голы голевыми передачами компенсировать.
Но и этого нет.
А гигантсткий контракт Кокошки с "Зенитом" - есть.
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (3)

На вопросы Карп отвечает, а кто ему эти вопросы задает? Или он сам в зеркало отвечает?


Ну на счет Кокоша он прав. 5 голов за сезон - это очень не серьезно.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Вывод правильный ....но почему ....даже у Чалова., слово даже очень коробит,парень старается и забивает , можно о Чалове высказать и по лучше,главное что бы он рос и не зазвездился.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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