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Александр Головин: приятно, что на мою игру обратили внимание в "Челси"
Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин заявил, что ему приятен интерес такого клуба, как "Челси".
Ранее Daily Mail сообщил, что "Челси" уже отправил армейцам запрос по поводу возможности приобретения 20-летнего полузащитника в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов.
"Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как "Челси". Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций", - цитирует Головина "Р-Спорт".
Ранее Daily Mail сообщил, что "Челси" уже отправил армейцам запрос по поводу возможности приобретения 20-летнего полузащитника в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов.
"Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как "Челси". Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций", - цитирует Головина "Р-Спорт".
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