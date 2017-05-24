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Александр Головин: приятно, что на мою игру обратили внимание в "Челси"

Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин заявил, что ему приятен интерес такого клуба, как "Челси".

Ранее Daily Mail сообщил, что "Челси" уже отправил армейцам запрос по поводу возможности приобретения 20-летнего полузащитника в летнее трансферное окно. Трансфер оценивается примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов.

"Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как "Челси". Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций", - цитирует Головина "Р-Спорт".
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 13:19
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(2)
№10 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Саня1589
столько может стоить только промес..

ХАХХАХ, эта обезьяна 20 лямов??? не смешите


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009
№9 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:08) #
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Напротив этой новости фотография обескураженного Моуриньо)))) Хотя он и в Манчестере, но за Челси ему обидно))
Регистрация: 29.08.2016
№8 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Умиляют слова про "действующий контракт"в таких случаях,но если что,сразу начинают топать ножками,уеду и всё тут)))
Надеюсь это не про Сашу, неплохой он парень)
Регистрация: 15.05.2017
№7 Написал: safonas (Сегодня, 13:49) #
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Леня агент договорился? а если серьезно то очень сомневаюсь в данном трансфере да еще и за такие деньги


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Kostik
Спонсорская помощь от Абрамовича, чтобы ффп соблюдать и под лигу купить хоть кого-нибудь

тоже так думаю... 20 лямов за игрока в РФПЛ (в англии будет легом) сейчас столько может стоить только промес...
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно детей лимита все устраивать будет, сейчас еще усилят, из миллионеров они станут миллиардерами
Регистрация: 5.09.2012
№4 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 13:33) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какой Челси, какие 20млн, вы хоть людей не смешите.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№3 Написал: Kostik (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (9)

Спонсорская помощь от Абрамовича, чтобы ффп соблюдать и под лигу купить хоть кого-нибудь
Регистрация: 20.03.2008
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (6)
online

Молодец...так и дальше ,наверно сезон в ЦСКА НЕ ПОМЕШАЕТ...но с другой стороны и не просидеть ...Жирков то же был в Челси . прямо скажем не как, а с другой стороны Какорин просидел и вот результат ...не какой.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:23) #
  • +5
  •  (7)

Не рановато-ли в "Челси"?
Хотя... Ему самому и руководству ЦСКА решать что и как... smirk
Регистрация: 6.08.2008
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