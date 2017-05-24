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"Урал" попрощался с Романом Павлюченко
"Урал" объявил, что форвард Роман Павлюченко покидает команду.
"Контракт с экс-форвардом сборной России истекает по окончанию нынешнего сезона. "Урал" и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву", – говорится на сайте "Урала".
"Контракт с экс-форвардом сборной России истекает по окончанию нынешнего сезона. "Урал" и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву", – говорится на сайте "Урала".
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