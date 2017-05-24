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"Урал" попрощался с Романом Павлюченко

"Урал" объявил, что форвард Роман Павлюченко покидает команду.

"Контракт с экс-форвардом сборной России истекает по окончанию нынешнего сезона. "Урал" и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву", – говорится на сайте "Урала".
Теги: Урал Павлюченко
Сегодня, 13:37
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№8 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Торпедо.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№7 Написал: 120220 (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
«Урал»
Рома молодец!! Если судить как он стоял грудью за игроков Урала в позорных играх с Зенитом и Локомотивом то надо признать, что ему не безразлично в каком он клубе играет и чем занимается у нас в Екатеринбурге.
Регистрация: 29.07.2008
№6 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:14) #
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интересно, где пав собирается играть дальше в мск? если только пердив - химки какие нить или кто?
Регистрация: 27.01.2017
№5 Написал: grisha (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: safonas
ты там я смотрю уже бывал не раз

Не только там - по всей России езжу вскрывать мозг ментов, депутатов, губернаторов и сенаторов - не обнаружил ни разу даже зачатков
Только инстинкт воровства и пидеразма перед начальством
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:03) #
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online

Как можно так писать ...попрощался, у Вас не ума и не образования ,... Урал -сказал спасибо и до встречи.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: safonas (Сегодня, 14:01) #
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grisha,
Цитата: grisha
Цитата: Одиссей
где прощание происходило?

В морге уральского центра по обнаружению мозга

а ты там я смотрю уже бывал не раз


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: grisha (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
где прощание происходило?

В морге уральского центра по обнаружению мозга
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 13:50) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»

"Урал" попрощался с Романом Павлюченко
smile А где прощание происходило?
Регистрация: 20.02.2013
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