"Урал" попрощался с Романом Павлюченко

"Урал" объявил, что форвард Роман Павлюченко покидает команду."Контракт с экс-форвардом сборной России истекает по окончанию нынешнего сезона. "Урал" и Роман Павлюченко были заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако в связи с семейными обстоятельствами, которые возникли у Романа, было принято обоюдное решение о том, что продлеваться соглашение не будет и футболист вернется в Москву", – говорится на сайте "Урала".