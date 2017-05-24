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ЦСКА пригласил на тренировку болельщика, мечтавшего сделать фото с игроками

ЦСКА пригласил на тренировку команды 15-летнего болельщика, который мечтал сделать фотографии с футболистами армейского клуба.

"Знакомьтесь, Вова Штанин, 15 лет - тот самый парень с разряженным телефоном, которого вы видели в одном из выпусков "Вокруг матча". После игры с "Арсеналом" он мечтал сфотографироваться с любимыми футболистами ЦСКА, но в тот вечер его подвела техника.

Мы решили исправить это обидное недоразумение: разыскали Вову и пригласили его на тренировку команды", - говорится на странице ЦСКА в "ВКонтакте".

Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:58
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