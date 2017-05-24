Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:28
Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ (20)
Путин привёз президента ФИФА не на один из 12 бюджетных стадионов, а на частный, где не будет ЧМ (20)
Вчера 22:40
Коке продлил контракт с "Атлетико"
Коке продлил контракт с "Атлетико"
Вчера 22:28
Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины (2)
Андрей Шевченко огласил состав сборной Украины (2)
Вчера 21:34
Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания
Финал Лиги Европы начнется с минуты молчания
Вчера 21:08
Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские (21)
Артем Милевский: Луческу думал, что российские судьи будут помогать ему, как украинские (21)
Вчера 20:23
Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом (1)
Антуан Гризманн: выигрывать титулы - это то, на что я буду ориентироваться ближайшим летом (1)
Вчера 19:43
Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях (64)
Денис Глушаков: в какие-то моменты уже прикалывались над реакцией "Зенита" о судьях (64)
Вчера 19:23
Магомед Оздоев вернется в "Рубин" (2)
Магомед Оздоев вернется в "Рубин" (2)
Вчера 19:18
Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала" (2)
Григорий Иванов: Тарханов остается главным тренером "Урала" (2)
ЦСКА пригласил на тренировку болельщика, мечтавшего сделать фото с игроками
ЦСКА пригласил на тренировку команды 15-летнего болельщика, который мечтал сделать фотографии с футболистами армейского клуба.
"Знакомьтесь, Вова Штанин, 15 лет - тот самый парень с разряженным телефоном, которого вы видели в одном из выпусков "Вокруг матча". После игры с "Арсеналом" он мечтал сфотографироваться с любимыми футболистами ЦСКА, но в тот вечер его подвела техника.
Мы решили исправить это обидное недоразумение: разыскали Вову и пригласили его на тренировку команды", - говорится на странице ЦСКА в "ВКонтакте".
"Знакомьтесь, Вова Штанин, 15 лет - тот самый парень с разряженным телефоном, которого вы видели в одном из выпусков "Вокруг матча". После игры с "Арсеналом" он мечтал сфотографироваться с любимыми футболистами ЦСКА, но в тот вечер его подвела техника.
Мы решили исправить это обидное недоразумение: разыскали Вову и пригласили его на тренировку команды", - говорится на странице ЦСКА в "ВКонтакте".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.