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"Спартак" объявил о начале продажи абонементов на новый сезон
"Спартак" объявил о начале продажи абонементов на домашние матчи клуба на сезон-2017/18. Приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2016/17. Затем возможность для приобретения получат обладатели карты болельщика и банковской карты болельщика. На заключительном этапе откроется свободная продажа для всех желающих.
Самый дешёвый абонемент на домашние матчи красно-белых стоит 5525 рублей. Эта цена действует для обладателей сезонных билетов прошлого сезона. Для новых клиентов минимальная стоимость будет 6175 рублей.
ФК "Спартак" Москва
Самый дешёвый абонемент на домашние матчи красно-белых стоит 5525 рублей. Эта цена действует для обладателей сезонных билетов прошлого сезона. Для новых клиентов минимальная стоимость будет 6175 рублей.
ФК "Спартак" Москва
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