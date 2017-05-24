"Спартак" объявил о начале продажи абонементов на новый сезон

"Спартак" объявил о начале продажи абонементов на домашние матчи клуба на сезон-2017/18. Приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2016/17. Затем возможность для приобретения получат обладатели карты болельщика и банковской карты болельщика. На заключительном этапе откроется свободная продажа для всех желающих.Самый дешёвый абонемент на домашние матчи красно-белых стоит 5525 рублей. Эта цена действует для обладателей сезонных билетов прошлого сезона. Для новых клиентов минимальная стоимость будет 6175 рублей.