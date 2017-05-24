Ивуарийский форвард Жан-Жак Бугуи покинул "Урал"

Нападающий Жан-Жак Бугуи покинул "Урал", информирует пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение с 24-летним футболистом расторгнуто по взаимному согласию сторон.Ивуариец пополнил состав "Урала" летом прошлого года, однако выступал в основном за "молодежку".Руководство "Урала" пожелало Жан Жаку успешного продолжения карьеры и удачи в поиске той команды, в которой он будет получать игровую практику и прогрессировать.