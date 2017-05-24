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Виталий Мутко: государство не будет заниматься вопросом покупки телеправ на показ ЧМ

Ситуация с покупкой прав на показ матчей ЧМ-2018 не является предметом переговоров государства и ФИФА; сначала решение будет принято по показу Кубка конфедераций 2017 года, потом по ЧМ-2018, заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В ноябре 2016 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия пока не приобрела права на трансляции домашнего чемпионата мира, цена на них завышена до 100 миллионов долларов. В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что российские государственные телеканалы отказываются платить ФИФА запрошенные 120 миллионов долларов, что более чем втрое превышает сумму, заплаченную российскими каналами за показ матчей ЧМ-2014 в Бразилии.

"Это не предмет переговоров государства и ФИФА. ФИФА - это телевизионные права, это их собственность, они их реализуют. Мы озабоченность высказали", - сказал Мутко журналистам.

По его словам, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой ABAF Джанни Инфантино обсуждались ход подготовки, реализация билетов, телевизионные права, строительство и готовность инфраструктуры.

"Но, конечно же, государство ни в коей мере этим вопросом заниматься не будет - правами, безусловно. Но определенную озабоченность мы друг другу высказали, думаю, что решение будет.

Скорее всего, будет решен вопрос по Кубку конфедерации, а уже дальше в развитие сам проект чемпионата мира", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 14:52
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