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СМИ: уход доктора Лю Хуншена из "Спартака" - инициатива Карреры
Стали известны подробности ухода врача "Спартака" Лю Хуншена из клуба. Решение по китайскому специалисту принял главный тренер красно-белых Массимо Каррера, сообщает "СЭ".
Доктор, работавший в столичной команде с 2003 года, не подошел тренерскому штабу итальянца и было решено не продлевать с ним контракт.
Вместе с Лю Хуншеном "Спартак" покидает еще один врач – Андрей Гришанов, работавший долгое время в сборной России, в том числе на Euro-2008.
Доктор, работавший в столичной команде с 2003 года, не подошел тренерскому штабу итальянца и было решено не продлевать с ним контракт.
Вместе с Лю Хуншеном "Спартак" покидает еще один врач – Андрей Гришанов, работавший долгое время в сборной России, в том числе на Euro-2008.
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