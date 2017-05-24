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СМИ: уход доктора Лю Хуншена из "Спартака" - инициатива Карреры

Стали известны подробности ухода врача "Спартака" Лю Хуншена из клуба. Решение по китайскому специалисту принял главный тренер красно-белых Массимо Каррера, сообщает "СЭ".

Доктор, работавший в столичной команде с 2003 года, не подошел тренерскому штабу итальянца и было решено не продлевать с ним контракт.

Вместе с Лю Хуншеном "Спартак" покидает еще один врач – Андрей Гришанов, работавший долгое время в сборной России, в том числе на Euro-2008.
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 15:01
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27
(7)
№27 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:02) #
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online

Цитата: Black Fox
Black Fox (Сег

Алеша, ты то как сам, женился, или все тусешь с пААААцАААнами возле подьезда по вечерам?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№26 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Главное- Каррера остаётся, собирая свой штаб.

Прошло время травок и благовоний, начинается Большая Игра


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№25 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
ну что же... нахождение китайца в Спартаке пришлось на худшие годы в нашей истории... и с его уходом эта страница нашей истории закрывается!

точно...во всем был виноват китаец blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№24 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:56) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну что же... нахождение китайца в Спартаке пришлось на худшие годы в нашей истории... и с его уходом эта страница нашей истории закрывается! ...но! золотую медаль ему обязаны вручить за все эти годы и он должен уйти чемпионом!
Регистрация: 23.03.2009
№23 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:46) #
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Говорит только о том,что Каррера останется с командой.А это уже хорошая новость.
Регистрация: 20.03.2017
№22 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 15:44) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Каррера заслужил право выбирать, с кем ему работать.
Регистрация: 11.06.2016
№21 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:43) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
У единственного..

у единственного пойманного за руку
Цитата: Пивовед
ибо без пользы и без смысла был такой косяк, наводящий на мысли о тупой подставы..

Да-да, заговор.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
тренер чемпион собирает новую команду!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: Пивовед

Не тем, раз ничего ни у кого не нашли за эти годы.

Нашли, у Егор Бромантаныча. И то, только потому что он в сборную был вызван.

У единственного..
Не считается...
ибо без пользы и без смысла был такой косяк, наводящий на мысли о тупой подставы..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Это у вас Цыган и за тренера, и за "лошадиного доктора".

неправильный цыган какой-то...у нормального был бы кнут, чтобы бегали такие как Кокорин...
а по лошадям - это к цска...может он им подойдёт? Махнём на Гончаренко stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№17 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees1
Лет через 20 Лю с внуками на берегу Янцзы,вспомнит спартаковское прошлое и крикнет в серое небо Сычуаня:еб*ть коней еб*ть!

Епать коней в Китае не принято. Разве что на Кавказ поедет...


точно знаешь?..или ...ну ты понял..
Регистрация: 6.09.2013
№16 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:36) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Боюсь, теперь, без сушеного дерьма крокодила и жабьей печени, результаты Спартака пойдут вниз blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:36) #
  • +2
  •  (12)
online

Цитата: utekay
докторов увольняют, пригласят ветеринаров

Это у вас Цыган и за тренера, и за "лошадиного доктора".
Регистрация: 6.08.2008
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:34) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
докторов увольняют, пригласят ветеринаров


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (8)
online

Black Fox
Вот зачем ваши игрочилы ТАКУЮ ПОДЛЯНКУ Цыгану кинули??? laughing
Румынское издание Libertatea, подготовив материале о работе соотечественника Мирчи Луческу в «Зените», обратило внимание на то, что 71-летний специалист не завоюет за год ни одного трофея впервые с 2007 года. С тех пор Луческу каждый год выигрывал как минимум один трофей. В прошлом году Мирча завоевал с «Шахтёром» Кубок Украины, а с «Зенитом» выиграл Суперкубок России.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:31) #
  • +6
  •  (6)

Black Fox,
Там овцы и козы в теме.... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 17.06.2016
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:31) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед

Не тем, раз ничего ни у кого не нашли за эти годы.

Нашли, у Егор Бромантаныча. И то, только потому что он в сборную был вызван.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: Critique (Сегодня, 15:31) #
  • -4
  •  (10)
online

Итальянцы очень не любят китайцев. И не доверяют. Думаю, что поступок крайне недальновидный. Китайская медицина творит чудеса.
Регистрация: 17.04.2017
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: syamtomov

Что опять за хрень, почему никто и ничего ТОЛКОМ не объясняет?

заметаете следы перед ЛЧ
кто знает, чем этот китаец ваших колол smiley

Не тем, раз ничего ни у кого не нашли за эти годы.
.
И не тем, чем кололи ваших, да так, что ваш тогдашний президент Мутко лично запретил вашим проходить допингконтроль.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:29) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Лет через 20 Лю с внуками на берегу Янцзы,вспомнит спартаковское прошлое и крикнет в серое небо Сычуаня:еб*ть коней еб*ть!

Епать коней в Китае не принято. Разве что на Кавказ поедет...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: vlees1 (Сегодня, 15:27) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лет через 20 Лю с внуками на берегу Янцзы,вспомнит спартаковское прошлое и крикнет в серое небо Сычуаня:еб*ть коней еб*ть!
Регистрация: 13.05.2017
№6 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:25) #
  • -2
  •  (8)

Doktoroff,
И все эти года без трофеев... логично?
Регистрация: 17.06.2016
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:24) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov

Что опять за хрень, почему никто и ничего ТОЛКОМ не объясняет?

заметаете следы перед ЛЧ
кто знает, чем этот китаец ваших колол smiley


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 15:21) #
  • +1
  •  (9)

Doktoroff,
Логично,в том плане,что тренер сам набирает себе команду помощников,и вправе решать кто ему подходит,а кто нет, только и всего.
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 15:17) #
  • +2
  •  (10)
online

Доктор, работавший в столичной команде с 2003 года, не подошел тренерскому штабу итальянца и было решено не продлевать с ним контракт.

А можно пресс-службе "Спартака" как-то поподробнее на эту тему.
А то ни с того ни с сего не комментируют не приглашение Карреры на вручение приза "Лучшему тренеру": только от РФС один Прядкин что-то невнятно блеет, смеша народ.
Теперь с уходом "доктора Лю", которого считали за что-то среднее между кудесником и волшебником, ничего не понятно.

Что опять за хрень, почему никто и ничего ТОЛКОМ не объясняет???!!! flushed angry angry
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 15:17) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Точка Невозврата
Это логично...

Да уж куда логичней... 13 лет в команде + врач сборной России
Регистрация: 26.04.2008
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (13)

Это логично...
Спасибо за добросовестный и долгий труд,всегда будем рады видеть вас снова в команде!!!
Сесе ни дэ банчжу доктор Лю)
Регистрация: 15.05.2017
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