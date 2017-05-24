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Алишер Усманов продолжит попытки купить контрольный пакет акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не оставляет попыток купить лондонский "Арсенал", сообщает Sky sports.

24 мая он встретится со своими ближайшими советниками, чтобы обсудить вариант сделки. Усманов, доля которого в клубе составляет 30%, изначально предложил $1,3 млрд американцу Стэну Кронке, который владеет 67% акций "канониров", однако получил отказ. Позже россиянин увеличил свое предложение до $2,6 млрд.

В настоящее время Усманов не имеет права голоса при принятии решений и намерен увеличить свое влияние внутри клуба.

Газета.ru
Теги: Арсенал
Сегодня, 15:25
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(1)
№9 Написал: grisha (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Colambous
Ждун не теряет надежды...

Удивительно, что не повязали чурбана

Поражаюсь, иногда, формальной терпимости европейской законности к бандитам

Но терпимость кончается, когда начинается следствие
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Ждун не теряет надежды...
Регистрация: 24.11.2016
№7 Написал: grisha (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
ворованное бабло любит только британские клубы?

Его жопа любит расстояние от вовы - чем дальше, тем безопаснее жопа
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:53) #
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online

Цитата: Black Fox
ворованное бабло любит только британские клубы?

если посмотреть на чем зарабатывает Усманов, то вопрос о ворованном бале отпадает сам собой.
Одно но - история происхождения первоначального капитала


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:32) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Алишер, Ротор купить не хочешь? Или ворованное бабло любит только британские клубы?


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 15:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Хера себе, имеет 30% Акций и не имеет право голоса, что за бред. Наверно те у кого оставшиеся 3% работают уборщиками в клубе
Регистрация: 10.03.2012
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:32) #
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  •  (3)
online

Alter ego,
хочет начать платить налоги королеве


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мильярдом больше.. Мильярдом меньше...

С 1,3 до 2,6..
Красиво.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он что, так сильно хочет в Англии остаться?
Регистрация: 17.05.2017
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