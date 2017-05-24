Алишер Усманов продолжит попытки купить контрольный пакет акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не оставляет попыток купить лондонский "Арсенал", сообщает Sky sports.24 мая он встретится со своими ближайшими советниками, чтобы обсудить вариант сделки. Усманов, доля которого в клубе составляет 30%, изначально предложил $1,3 млрд американцу Стэну Кронке, который владеет 67% акций "канониров", однако получил отказ. Позже россиянин увеличил свое предложение до $2,6 млрд.В настоящее время Усманов не имеет права голоса при принятии решений и намерен увеличить свое влияние внутри клуба.