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"Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта

"Челси" объявил, что чемпионский парад в Лондоне отменен. Решение было принято в связи с позавчерашним терактом в Манчестере.

После совещания с органами правопорядка было решено не подвергать риску болельщиков. "Челси" пожертвует средства в фонд помощи жертвам теракта.

Официальный сайт "Челси"
Теги: Челси
Сегодня, 15:32
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