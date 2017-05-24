"Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта

"Челси" объявил, что чемпионский парад в Лондоне отменен. Решение было принято в связи с позавчерашним терактом в Манчестере.После совещания с органами правопорядка было решено не подвергать риску болельщиков. "Челси" пожертвует средства в фонд помощи жертвам теракта.