Суд оставил в силе приговор для Лионеля Месси - 21 месяц тюрьмы условно

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщат El Pais.29-летний аргентинец в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро. При этом суд смягчил приговор отцу форварда Хорхе Орасио Месси, сократив его срок до 15 месяцев.Отметим, что судебные сроки до двух лет в Испании автоматически становятся условными, за исключением статей, связанных с насилием.