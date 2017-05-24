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Суд оставил в силе приговор для Лионеля Месси - 21 месяц тюрьмы условно

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор нападающему "Барселоны" Лионелю Месси по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщат El Pais.

29-летний аргентинец в июле был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на общую сумму 4,1 миллиона евро. При этом суд смягчил приговор отцу форварда Хорхе Орасио Месси, сократив его срок до 15 месяцев.

Отметим, что судебные сроки до двух лет в Испании автоматически становятся условными, за исключением статей, связанных с насилием.

СЭ
Теги: Месси
Сегодня, 15:43
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(1)
№4 Написал: grisha (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
встретил бы я тебя в 43 под Курском(

Мой отец был под Курском, а ты гнида каким боком тявкаешь на наше общее горе ?
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 16:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
эх встретил бы я тебя в 43 под Курском(к\ф Брат)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
семья жадных гномов...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:48) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В пампасах,где совсем нет дороги,
Где вольный ветер, где простор и трава,
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Ожидая, что в спину прилетит томагавк..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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