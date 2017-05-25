Генрих Мхитарян: мне все твердили: "Ты обязательно забьешь в финале!"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Европы над "Аяксом" (2:0). Армянский полузащитник "МЮ" отметился голом."Я забил 11 голов в первом сезоне за "МЮ" и хочу поблагодарить за это партнёров по команде. Без них я бы не смог забить столько мячей.Я очень доволен тем, что смог забить сегодня, потому что все твердили мне: "Ты обязательно забьешь в финале!". После ответной игры с "Сельтой" я каждый день мечтал, что забью в финале Лиги Европы.Благодаря моим товарищам по команде я исполнил мечту и сейчас очень счастлив", - сказал Мхитарян в эфире BT Sport.