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Генрих Мхитарян: мне все твердили: "Ты обязательно забьешь в финале!"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Европы над "Аяксом" (2:0). Армянский полузащитник "МЮ" отметился голом.

"Я забил 11 голов в первом сезоне за "МЮ" и хочу поблагодарить за это партнёров по команде. Без них я бы не смог забить столько мячей.

Я очень доволен тем, что смог забить сегодня, потому что все твердили мне: "Ты обязательно забьешь в финале!". После ответной игры с "Сельтой" я каждый день мечтал, что забью в финале Лиги Европы.

Благодаря моим товарищам по команде я исполнил мечту и сейчас очень счастлив", - сказал Мхитарян в эфире BT Sport.

Газета.ru
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:21
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