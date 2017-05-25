Андер Эррера: "МЮ" сыграл так, как подобает великому клубу

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, который был признан лучшим игроком финала Лиги Европы с "Аяксом" (2:0), прокомментировал встречу."Мы очень рады, это европейский трофей! Пять лет назад я проиграл этот финал (с "Атлетиком"). Мы представляем величайший клуб Англии, один из лучших клубов мира, поэтому ожидания и ответственность всегда велики. Это была игра всего сезона.Теперь можно говорить о великолепно проведенном сезоне, в котором мы выиграли три турнира. Мы сыграли так, как подобает великому клубу. Нам противостоял большой соперник, но мы сыграли очень умно.После событий понедельника тренер сказал нам, что единственное, что мы можем сделать, – это победить здесь. Это всего лишь футбол, всего лишь очередной трофей, но это уже что-то", – сказал Эррера.