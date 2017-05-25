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Дмитрий Парфёнов: чемпионство не может быть незаслуженным

Экс-спартаковец, главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов прокомментировал чемпионство "Спартака".

"Искренне порадовался за клуб и болельщиков "Спартака". Наверное, они больше всех заслужили, потому что столько лет терпели и столько всего пережили. Всегда были с командой, поддерживали "Спартак" при любом результате.

Не стал бы говорить о везении, о стечении обстоятельств. Спартаковцы заслуженно выиграли золото, а проблемы других клубов их не должны интересовать. В моём понимании, чемпионство не может быть незаслуженным.

Каррера организовал команду и добавил ей духовитости. Это очень важно", — цитирует Парфенова "Чемпионат".
Теги: Парфенов Спартак
Сегодня, 08:58
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