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Дмитрий Парфёнов: чемпионство не может быть незаслуженным
Экс-спартаковец, главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов прокомментировал чемпионство "Спартака".
"Искренне порадовался за клуб и болельщиков "Спартака". Наверное, они больше всех заслужили, потому что столько лет терпели и столько всего пережили. Всегда были с командой, поддерживали "Спартак" при любом результате.
Не стал бы говорить о везении, о стечении обстоятельств. Спартаковцы заслуженно выиграли золото, а проблемы других клубов их не должны интересовать. В моём понимании, чемпионство не может быть незаслуженным.
Каррера организовал команду и добавил ей духовитости. Это очень важно", — цитирует Парфенова "Чемпионат".
"Искренне порадовался за клуб и болельщиков "Спартака". Наверное, они больше всех заслужили, потому что столько лет терпели и столько всего пережили. Всегда были с командой, поддерживали "Спартак" при любом результате.
Не стал бы говорить о везении, о стечении обстоятельств. Спартаковцы заслуженно выиграли золото, а проблемы других клубов их не должны интересовать. В моём понимании, чемпионство не может быть незаслуженным.
Каррера организовал команду и добавил ей духовитости. Это очень важно", — цитирует Парфенова "Чемпионат".
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