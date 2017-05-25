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Александр Мостовой: Федун на седьмом небе от счастья, любой каприз Карреры под ЛЧ будет исполнен

Ветеран "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением относительно следующего сезона для красно-белых.

"Если в "Зените", ЦСКА и "Краснодаре" ничего не поменяется, то "Спартак" и в следующем сезоне может стать чемпионом, поскольку пока не видно команд, которые сильнее его. Хотя в нашем чемпионате происходит очень много странных вещей. Например, поражение красно-белых в матче с "Арсеналом" в последнем туре.

Что ждёт команду Карреры в Лиге чемпионов? От хорошего футболиста никто никогда не откажется. "Спартак", по российским меркам, хорошо укомплектован, лучше, чем кто бы то ни было в РФПЛ, но при отсутствии в составе Промеса или Зе Луиша, показавшего себя во всей красе, могут возникнуть проблемы.

Думаю, что у "Спартака" должно получиться в Лиге чемпионов. Есть свой стадион, который является одним из лучших в России, преданные болельщики, наконец-то дождавшиеся чемпионства. Федун на седьмом небе от счастья. Любой каприз Карреры под Лигу чемпионов будет исполнен.

Что нужно менять "Зениту"? Много чего. Не знаю, в чём заключается философия "Зенита". Просто вижу, что клуб каждый год тратит уйму денег на трансферы, а выше третьего места в чемпионате подняться не может, в еврокубках тоже вылетает на ранних стадиях. Непонятно, почему Шатов не играет. Хотя в том же матче второго круга со "Спартаком" он сделал больше, чем вся команда", - цитирует Мостового "Спорт уик-энд".
Теги: Мостовой Спартак
Сегодня, 09:38
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27
(7)
№27 Написал: SHRЕК (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (1)
online

Вангую хитрый Федун сделае ставку на молодеш)))
Регистрация: 11.02.2017
№26 Написал: Hitman (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
негров прикупят

индейцев smile
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: Scoter дом (Сегодня, 11:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Тратит кучу денег на тренсферы-можно подумать они толковых игроков покупаю за эти деньги. Толковые Были только Витсель и Халк-но извините с ними и результат был (по край не мере в РФПЛ) все что покупали после и при Луческу-мусор с этим не поспоришь мне тоже непонятна такая трансферная политика зачем нужны всякие Молло и Эрнани
Регистрация: 26.09.2006
№24 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:12) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: utekay
негров прикупят

ЛУЧЕСКУ настоит и прикупят! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№23 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:11) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Maks1980
Имею определенное отношение к Газпрому, так вот дела у компании идут далеко не блестяще как нам говорят.

А как дела могут идти блестяще в российских корпорация, если ими руководят бездарные коррупционеры?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:09) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
негров прикупят


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№21 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 11:06) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: AnK.
Без Промеса и Зе Луиша "Спортаку" полная ж...

или БЕЗ РАВНОЗНАЧНЫХ, а то и СИЛЬНЕЕ, игроков.

Цитата: Саня1589
пусть мост посмотрит кого и за сколько продали и кого и за сколько купили...

Теперича вашим только и остаётся, что выкладывать везде "кого и за сколько продали и кого и за сколько купили".
Соотношение "цена-качество" уже там никого не волнует: ГЛАВНОЕ - ЦЕНА, чтобы перед Президентом отчитаться о "чистоте помыслов".
Так в "Зените" и появляются Молло и прочая ерунда.
Регистрация: 6.08.2008
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:42) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: Maks1980
Имею определенное отношение к Газпрому, так вот дела у компании идут далеко не блестяще как нам говорят

Кто говорят? мы знаем что в Газпроме жопа. Полная, как "Сила Сибири".

Цитата: syamtomov
Всё таки в ЛЧ идём играть, да и в "команду-семью" не хотелось бы, чтобы кто-то из вновь прибывших внёс туда разброд и шатание.

Мне кажется что в этом можно довериться Каррере полностью. Вот просто целиком.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: AnK. (Сегодня, 10:37) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мост прав. Без Промеса и Зе Луиша "Спортаку" полная ж... И усилиться нужно обязательно для ЛЧ. Иначе там делать нечего.
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Саня1589
интересно, какие такие огромные суммы тратит зенит на трансферы?

Зениту Путин публично, образно говоря, "рога поотшибал" за дорогие трансферы.
Теперь ЭТОГО нет и уже не будет.
Регистрация: 6.08.2008
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: syamtomov
да и в "команду-семью" не хотелось бы, чтобы кто-то из вновь прибывших внёс туда разброд и шатание.

А вот это вряд ли допустит Массимо. Это будет вырезано на корню и в начале еще.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:26) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: капля никотина
Защитников он так найдет - у них, в Италии, с защитниками перебор.

Так нужно, чтобы они были:
а) высококвалифицированные;
б) коммуникабельные.
Всё таки в ЛЧ идём играть, да и в "команду-семью" не хотелось бы, чтобы кто-то из вновь прибывших внёс туда разброд и шатание.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: Sidhe (Сегодня, 10:26) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: Саня1589
интересно, какие такие огромные суммы тратит зенит на трансферы?

А ты сам посчитай, математик х*ев smile Эрнани с Джулиано - уже 15 лям юриков? Мак с Луневым - еще плюс 7? При этом заработки - офигенные - купить, например, Хулька с Векселем за 100 миллионов, а продать за 75, вот наварились круто, заработали, аж отбили все 100 лям, как Штакетти еще обещал - всем немытым стадом бились пустыми головешками об каждую колонну - вот и отбили! Чисто запитерская традиция - увидишь колонну - подойди к ней, и стукнись с разбегу об нее куполом - говорят, помогает отбивать laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№14 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:25) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Maks1980
.Никто не позволит им сейчас делать покупки уровня Халка и Витцеля

Ну и замечательно! Будут теперь как все.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№13 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 10:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Бавария»
Имею определенное отношение к Газпрому, так вот дела у компании идут далеко не блестяще как нам говорят.Никто не позволит им сейчас делать покупки уровня Халка и Витцеля
Регистрация: 20.05.2017
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:22) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: syamtomov
А что, у нас защита - цементобетон?

Мостовых марок.

Защитников он так найдет - у них, в Италии, с защитниками перебор.

Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица!

А вот хорошего п/з или напа никакой клуб в аренду не отдаст - только за бабки.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: капля никотина
так высвободится сумма на одного очень хорошего и дорогого футболиста. Скорей всего в атаку.

А что, у нас защита - цементобетон? flushed
Кого из защтитников не возьми - все "привозили". angry
Да ещё и не по одному разу.
И туда бы неплохо миллионов за 10-15 кого-нибудь.
Но чтобы этот "кто-нибудь за 10-15 миллионов" действительно стоил этих денег!
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Саня1589 (Сегодня, 10:15) #
  • -4
  •  (8)

интересно, какие такие огромные суммы тратит зенит на трансферы?
пусть мост посмотрит кого и за сколько продали и кого и за сколько купили...
Регистрация: 27.01.2017
№9 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:14) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: boris.grecmak
Фэр-плей ограничивает наши клубы в больших тратах на трансферы...

Да знаю, знаю.
Всё равно: 30 миллионов евро да 4-5 игроков, один из которых за 10-15 млн евро - как-то не верится.
Регистрация: 6.08.2008
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:13) #
  • +5
  •  (9)

Да он и сотку дал бы, но этот eбaный "фэйр-плэй".....

Скорее всего будут игроки двух категорий - почти без трансферных выплат , но с неплохой з/п как Челентано (это на личных связях исключительно) и арендованные у хороших клубов.

Ну и так высвободится сумма на одного очень хорошего и дорогого футболиста. Скорей всего в атаку.

Я так думаю.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:12) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Visio
Теперь до осени все новости про Спорток

Так уйди с сайта до осени, или что-то мешает это сделать?
Познавательные каналы по ТВ посмотри, книжки почитай.
В общем - расти духовно.
До осени.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 10:12) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: syamtomov
Цитата: maradona72
Любой каприз вряд ли. Мост гонит. Но усиления должны быть.

Что-то такое вчера прозвучало, что советом директоров выделено на трансферы 30 млн евро.
Если на 4-5 футболистов, да при этом одного - за 12-15 миллионов, то какая-то "жиденькая" сумма. smirk
Или Каррера надеется, что ему-то в Италии отдадут игроков по "внутренним ценам", а не по " ой, в Россию нужно подороже загнать"?

Фэр-плей ограничивает наши клубы в больших тратах на трансферы...
Регистрация: 1.02.2012
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:05) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: syamtomov
Что-то такое вчера прозвучало, что советом директоров выделено на трансферы 30 млн евро.

Эта цифра фигурировала еще пару месяцев назад. Типо, если вдруг Спартак выиграет чемпионат, то такую сумму выделят на трансферы.
Цитата: syamtomov
Или Каррера надеется, что ему-то в Италии отдадут игроков по "внутренним ценам", а не по " ой, в Россию нужно подороже загнать"?

Вряд ли Каррера будет злоупотреблять доверием Федуна. Наоборот , мне кажется, что он захочет предложить качественный товар не за дорого . И именно реальную стоимость игрока, а не цена для России. Каррера, походу умеет убеждать. Да и козырь ЛЧ.
У Карреры как у главного тренера только начало карьеры . И он вряд ли захочет портить свою репутацию за какие там проценты на откатах. А вот Траббуки, или как его там, сейчас весь на духовном подъеме.

Цитата: Visio
Теперь до осени все новости про Спорток, любые капризы за ваши деньги

Уася , амиго, Спартак интересен всем, по этому про него всегда будут писать больше. Прими это.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:00) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь до осени все новости про Спорток, любые капризы за ваши деньги
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 09:56) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: maradona72
Любой каприз вряд ли. Мост гонит. Но усиления должны быть.

Что-то такое вчера прозвучало, что советом директоров выделено на трансферы 30 млн евро.
Если на 4-5 футболистов, да при этом одного - за 12-15 миллионов, то какая-то "жиденькая" сумма. smirk
Или Каррера надеется, что ему-то в Италии отдадут игроков по "внутренним ценам", а не по " ой, в Россию нужно подороже загнать"?
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:50) #
  • +4
  •  (10)
online

Любой каприз вряд ли. Мост гонит. Но усиления должны быть.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:47) #
  • -2
  •  (14)

Ох, хорошо бы. У нас нет ЦФ, вопросы по ЦЗ, оба фланговых защитника под большим вопросом... С позицией вратаря вопросы... То есть у нас вопросы с любой, практически, линией, кроме ЦПЗ, там явно Глушак-Фернандо, а вот уже третий полузащ - х.з. Джано больше болеет, чем играет, а Попова правильно надо писать - пОпов!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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