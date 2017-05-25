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"Амкар" проведет предсезонные сборы в Австрии и Словении

Футболисты пермского "Амкара" выйдут из отпуска и начнут подготовку к новому сезону 11 июня, информирует официальный сайт пермяков.

С 11 по 16 июня команда Гаджиева будет тренироваться в Перми, затем он вылетит на сбор в Австрию, где с 18 июня по 3 июля сыграет четыре товарищеских матча. Завершит подготовку к сезону "Амкар" в Словении с 8 по 14 июля, где также проведет спарринги.
Теги: Амкар
Сегодня, 09:54
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