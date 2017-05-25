Федор Смолов передал привет юному болельщику с родины Антуана Гризманна

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов передал видеопривет 13-летнему болельщику Егору, которому обещал отпраздновать гол в стиле Антуана Гризманна.На турнире Nike К11, который проходил в Краснодаре, Смолов познакомился со своим 13-летним болельщиком Егором Игнатенко и пообещал свой следующий гол отпраздновать в стиле нападающего "Атлетико". В следующей игре против "Томи" Смолов сделал хет-трик.