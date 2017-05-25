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Федор Смолов передал привет юному болельщику с родины Антуана Гризманна

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов передал видеопривет 13-летнему болельщику Егору, которому обещал отпраздновать гол в стиле Антуана Гризманна.

На турнире Nike К11, который проходил в Краснодаре, Смолов познакомился со своим 13-летним болельщиком Егором Игнатенко и пообещал свой следующий гол отпраздновать в стиле нападающего "Атлетико". В следующей игре против "Томи" Смолов сделал хет-трик.

ВИДЕО - здесь


Теги: Смолов
Сегодня, 10:23
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:26) #
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Какие-то запоздалые роды с новостью.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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