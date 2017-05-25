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Ринат Билялетдинов: главный позор сезона? Здесь можно сказать только о судействе

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подвели итоги прошедшего сезона.

– Лучший игрок чемпионата?

– Есть целая группа футболистов, которая могла бы претендовать на это звание, но нет такого, кто для меня стоял бы особняком. А цепляться за отдельный матч, эпизоды или красивый гол не вижу смысла. Поэтому, как говорится, первый приз решено не присуждать.

– Игрок-разочарование?

– Не хочется никого обижать, потому что все хотели сыграть лучше. Думаю, что в каждой команде есть футболист, не оправдавший надежд. Лично я считаю разочарованием того, кто выпадал из состава и не появлялся на поле. Понимаю, кто-то может назвать Александра Кокорина или Павла Мамаева. Это «удобные» фамилии, они напрашиваются. А есть, например, Еременко, который по недомыслию попал в сложную ситуацию. Жалко, что он не доиграл чемпионат, потому что интрига сохранялась бы до конца: «Спартак» взял бы золото не за три тура до финиша, а в последнем.

– Лучший тренер чемпионата?

– Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» – как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, – назову Карреру.

– Главный позор сезона?

– В этом плане могу сказать только о судействе. То ли арбитры устают от высокой концентрации, то ли происходит что-то связанное с психологией. Или сбой квалификации случается. Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр.

– Лучший босс клуба?

– Леонид Федун. С удовольствием прочитал его интервью, в котором он сказал, что заслуга тренера в успехах клуба уже не десять процентов, а все сто. Исходя из того, как владелец "Спартака" все просчитал, именно Федун стал лучшим в прошедшем сезоне. Красно-белые до сих пор празднуют чемпионство. Все, что болельщики копили 16 лет, сейчас выплескивается за месяц.

– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?

– Сохранить золото будет гораздо сложнее, чем завоевать. На вершине труднее удержаться, потому что все хотят тебя оттуда скинуть. Для некоторых команд победить чемпиона – задача сезона. К тому же в ЦСКА и "Зените", думаю, закончатся периоды турбулентности.

СЭ
Теги: Билялетдинов Р.
Сегодня, 10:53
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8
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№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
неохота,вы все равно ничего не вкуриваете))

Цитата: Кепончег УЕФА
он посчитал пальцы гнидера и понял. что у этого бандюка и так траблов докуя.
он посчитал слёзы луческо. и понял. что там скоро будет потоп.
он вся просчитал, ясно?!

Понятно. Значит ничего не сделал. Федун профан в футболе.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Босх
Про этот сезон было все понятно сразу, как только Ростов начали убивать в Матче с Зенитом, на глазах Мутки , а потом додушили в Московском матче со Спартаком.

а потом Ростов решил слить матчи сам.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
спартачи, потрудитесь объяснить, что в этом сезоне просчитал Федун?

он посчитал пальцы гнидера и понял. что у этого бандюка и так траблов докуя.
он посчитал слёзы луческо. и понял. что там скоро будет потоп.
он вся просчитал, ясно?!


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
спартачи, потрудитесь объяснить, что в этом сезоне просчитал Федун?

неохота,вы все равно ничего не вкуриваете))
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
«Ростов»
Про этот сезон было все понятно сразу, как только Ростов начали убивать в Матче с Зенитом, на глазах Мутки , а потом додушили в Московском матче со Спартаком.

Я не буду говорить про другие игры.
Я чисто про своё- про ростовское, ЭТОТ сезон был реально ПОЗОРНЫМ для судеек.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
спартачи, потрудитесь объяснить, что в этом сезоне просчитал Федун?

а в ответ тишина...
отвечу я - посчитал он расходы, связанные с подкупом судей и админресурсом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
как владелец "Спартака" все просчитал

спартачи, потрудитесь объяснить, что в этом сезоне просчитал Федун?

P.S. В остальном согласен.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
И о стадионе.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
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