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Ринат Билялетдинов: главный позор сезона? Здесь можно сказать только о судействе
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов подвели итоги прошедшего сезона.
– Лучший игрок чемпионата?
– Есть целая группа футболистов, которая могла бы претендовать на это звание, но нет такого, кто для меня стоял бы особняком. А цепляться за отдельный матч, эпизоды или красивый гол не вижу смысла. Поэтому, как говорится, первый приз решено не присуждать.
– Игрок-разочарование?
– Не хочется никого обижать, потому что все хотели сыграть лучше. Думаю, что в каждой команде есть футболист, не оправдавший надежд. Лично я считаю разочарованием того, кто выпадал из состава и не появлялся на поле. Понимаю, кто-то может назвать Александра Кокорина или Павла Мамаева. Это «удобные» фамилии, они напрашиваются. А есть, например, Еременко, который по недомыслию попал в сложную ситуацию. Жалко, что он не доиграл чемпионат, потому что интрига сохранялась бы до конца: «Спартак» взял бы золото не за три тура до финиша, а в последнем.
– Лучший тренер чемпионата?
– Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» – как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, – назову Карреру.
– Главный позор сезона?
– В этом плане могу сказать только о судействе. То ли арбитры устают от высокой концентрации, то ли происходит что-то связанное с психологией. Или сбой квалификации случается. Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр.
– Лучший босс клуба?
– Леонид Федун. С удовольствием прочитал его интервью, в котором он сказал, что заслуга тренера в успехах клуба уже не десять процентов, а все сто. Исходя из того, как владелец "Спартака" все просчитал, именно Федун стал лучшим в прошедшем сезоне. Красно-белые до сих пор празднуют чемпионство. Все, что болельщики копили 16 лет, сейчас выплескивается за месяц.
– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?
– Сохранить золото будет гораздо сложнее, чем завоевать. На вершине труднее удержаться, потому что все хотят тебя оттуда скинуть. Для некоторых команд победить чемпиона – задача сезона. К тому же в ЦСКА и "Зените", думаю, закончатся периоды турбулентности.
СЭ
– Лучший игрок чемпионата?
– Есть целая группа футболистов, которая могла бы претендовать на это звание, но нет такого, кто для меня стоял бы особняком. А цепляться за отдельный матч, эпизоды или красивый гол не вижу смысла. Поэтому, как говорится, первый приз решено не присуждать.
– Игрок-разочарование?
– Не хочется никого обижать, потому что все хотели сыграть лучше. Думаю, что в каждой команде есть футболист, не оправдавший надежд. Лично я считаю разочарованием того, кто выпадал из состава и не появлялся на поле. Понимаю, кто-то может назвать Александра Кокорина или Павла Мамаева. Это «удобные» фамилии, они напрашиваются. А есть, например, Еременко, который по недомыслию попал в сложную ситуацию. Жалко, что он не доиграл чемпионат, потому что интрига сохранялась бы до конца: «Спартак» взял бы золото не за три тура до финиша, а в последнем.
– Лучший тренер чемпионата?
– Ясно, что на коне тот, кто взял титул. Зная ситуацию, которая складывалась в «Спартаке» – как все это выглядело с Дмитрием Аленичевым, с обсуждением кандидатур новых наставников и с учетом того, как сложилось в итоге, – назову Карреру.
– Главный позор сезона?
– В этом плане могу сказать только о судействе. То ли арбитры устают от высокой концентрации, то ли происходит что-то связанное с психологией. Или сбой квалификации случается. Было много судейских решений, которые повлияли на исход игр.
– Лучший босс клуба?
– Леонид Федун. С удовольствием прочитал его интервью, в котором он сказал, что заслуга тренера в успехах клуба уже не десять процентов, а все сто. Исходя из того, как владелец "Спартака" все просчитал, именно Федун стал лучшим в прошедшем сезоне. Красно-белые до сих пор празднуют чемпионство. Все, что болельщики копили 16 лет, сейчас выплескивается за месяц.
– Когда "Спартак" в следующий раз снова станет чемпионом?
– Сохранить золото будет гораздо сложнее, чем завоевать. На вершине труднее удержаться, потому что все хотят тебя оттуда скинуть. Для некоторых команд победить чемпиона – задача сезона. К тому же в ЦСКА и "Зените", думаю, закончатся периоды турбулентности.
СЭ
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