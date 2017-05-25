Альваро Мората дал свое согласие на переход в "Милан"

Нападающий "Реала" Альваро Мората дал свое согласие на переход в "Милан", информирует Football Italia.Итальянский клуб готов платить 24-летнему игроку 7,5 миллионов евро в год. "Милану" и "Реалу" осталось согласовать сумму отступных.Трансфер Мораты оценивается приверно в 60 миллионов евро.