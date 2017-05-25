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Альваро Мората дал свое согласие на переход в "Милан"

Нападающий "Реала" Альваро Мората дал свое согласие на переход в "Милан", информирует Football Italia.

Итальянский клуб готов платить 24-летнему игроку 7,5 миллионов евро в год. "Милану" и "Реалу" осталось согласовать сумму отступных.

Трансфер Мораты оценивается приверно в 60 миллионов евро.
Теги: Мората Милан
Сегодня, 10:57
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№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
можно было бы и сильнее клуб найти. для милана усиление


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Деньги-да, но в плане карьеры... Милан ещё пяток лет будет выкарабкиваться из сегодняшнего болота.
Регистрация: 23.11.2009
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