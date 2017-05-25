Жозе Моуринью: в футболе много поэтов, но они не выигрывают много трофеев

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Аяксом" (2:0) в финале Лиги Европы."Мы играли очень умно. Знали, что можем победить, и сделали это в отличной манере. Если хочешь создавать давление на игрока с мячом все время, то нельзя играть накоротке.Если доминируешь в воздухе, то нужно играть на длинных мячах. В футболе много поэтов, но они не выигрывают много трофеев.Мы знали, в чем они лучше нас, а в чем мы – лучше их. И мы постарались нивелировать их сильные качества. Все прошло очень удачно", – цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.