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Эрнесто Вальверде попытается заполучить в "Барселону" Андера Эрреру

Бывший главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде является одним из главных кандидатов на должность наставника "Барселоны".

В случае его прихода, одной из трансферных целей специалиста станет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, информирует Sport.es.
Теги: Барселона Эррера
Сегодня, 11:20
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