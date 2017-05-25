Эрнесто Вальверде попытается заполучить в "Барселону" Андера Эрреру

Бывший главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде является одним из главных кандидатов на должность наставника "Барселоны".В случае его прихода, одной из трансферных целей специалиста станет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, информирует Sport.es.