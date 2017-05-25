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Виталий Мутко об укладке газона на "Крестовском": мониторим ситуацию, должны успеть сделать

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о ситуации с газоном на поле стадиона "Санкт-Петербург".

"Будет ли газон в Санкт-Петербурге в хорошем состоянии к началу турнира? Специалисты заверяют, что "да". Пока все идет по графику, мониторим ситуацию, должны успеть сделать.

Поле, которое укладывается, проверено – его качество соответствует высокому уровню, и оно должно какое-то время прижиться. Конечно, времени мало, но процесс идет – ситуацию мы мониторим в каждодневном режиме", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Крестовский
Сегодня, 11:49
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№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:10) #
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online

Цитата: Сибирячок
Почему Албин до сих пор не в тюрьме?

Потому что делится не "поровну", а "по-честному" с кем нужно.
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
вот ты идиот. Почему Албин до сих пор не в тюрьме?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Магеллан Весёлое место (Сегодня, 12:08) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
У тебя монитор сломался , Мутдак . expressionless
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:07) #
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online

ситуацию мы мониторим в каждодневном режиме", - цитирует Мутко ТАСС.

Так её уже с 2007 года "мониторят в каждодневном режиме"! laughing joy
А НУЖНО не "мониторить", а чтобы одни - выбирали НОРМАЛЬНОЕ МЕСТО для строительства, другие - проектировали, третьи - составляли смету и проводили ЧЕСТНЫЕ торги на подряд строительства, четвёртые - строили КАЧЕСТВЕННО, пятые - контролировали ход строительства в пределах установленной сметы и в соответствии с условиями договора.
Вот ЭТО всего-то и нужно, чтобы стадион "Крестовский" не стал посмешищем для всех и МОНУМЕНТОМ во славу воровства и коррупции! wink

Но в Питере ТАК не получается.
Говорят, что "текущий момент" не тот. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:03) #
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online

успеют к концу 2018 года
Регистрация: 20.04.2016
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
. Мониторит онблеать..

Моторист мониторил, мониторил, да наневымониторилсцука..

И прежнее поле он так же мониторил...

Камеры себе намониторьте лучше..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Кубань»
оно должно какое-то время прижиться.


Одно уже "прижилось", а ведь со вторым газоном вовсе бЯда - цейтнот.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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