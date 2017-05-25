Опрос:

Новости партнеров

"СКА-Хабаровск" - "Оренбург": стартовые составы

Стали известны стартовые составы на стыковой матч между "СКА-Хабаровск" и "Оренбургом".

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасёв, Лескано, Астафьев, Микуцкис.

Запасные: Криворучко, Киреев, Иванов, Калинский, Друзин, Плётин, Кобляко.

"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Нехайчик, Афонин, Благо, Лобжанидзе, Ойеволе.

Запасные: Абакумов, Хунич, Саная, Бреев, Коронов, Бардачёв, Попович.
Сегодня, 11:54
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.