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"СКА-Хабаровск" - "Оренбург": стартовые составы
Стали известны стартовые составы на стыковой матч между "СКА-Хабаровск" и "Оренбургом".
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасёв, Лескано, Астафьев, Микуцкис.
Запасные: Криворучко, Киреев, Иванов, Калинский, Друзин, Плётин, Кобляко.
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Нехайчик, Афонин, Благо, Лобжанидзе, Ойеволе.
Запасные: Абакумов, Хунич, Саная, Бреев, Коронов, Бардачёв, Попович.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Никифоров, Казанков, Карасёв, Лескано, Астафьев, Микуцкис.
Запасные: Криворучко, Киреев, Иванов, Калинский, Друзин, Плётин, Кобляко.
"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Воробьёв, Парняков, Малых, Нехайчик, Афонин, Благо, Лобжанидзе, Ойеволе.
Запасные: Абакумов, Хунич, Саная, Бреев, Коронов, Бардачёв, Попович.
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