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Президент "Урала": легендарный матч с "Зенитом" подкосил команду

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение, что поражение от "Зенита" на выезде (0:2) сказалось на дальнейших результатах команды в конце сезона. Напомним, в том матче судья принял решение удалить троих игроков екатеринбургского клуба.

"Тот легендарный матч с "Зенитом" действительно подкосил команду. Мы шли хорошо, и этот матч нас надломил, и это сто процентов, потому что мы не должны были проигрывать. Ну все, наверное, помнят этот матч. Нам и в следующей игре не хватило удалённых игроков со "Спартаком". Ведь "Спартак" ничего такого хорошего не показал.

Да, они чемпионы, и заслуженно ими стали, на мой взгляд, но в игре со "Спартаком" мы могли взять очки, если бы ведущие наши футболисты играли. Вот после "Зенита" всё и началось - после этого матча команда выглядела опустошённой", - цитирует Иванова "Чемпионат" со ссылкой на эфир передачи "Третий тайм".
Теги: Урал
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: 120220 (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
«Урал»
Хорошее средство для снятия стресса ни кто не отменял. Напился и забылся.
Регистрация: 29.07.2008
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