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"Спартак" опубликовал видео "Возвращение наверх"

"Спартак" опубликовал видео с лучшими моментами чемпионского сезона.

"Спартак" в сезоне-2016/17 набрал 69 очков, опередив финишировавший вторым ЦСКА на семь баллов.

Теги: Спартак
Сегодня, 12:51
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(4)
№7 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 14:20) #
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По видимому , "Утекаи и Плессинги " заходят на ветку и от злобы своей ставят минусы.... Как же их бомбит ????? flushed
Ну как тут не вспомнить , уважаемого господина Лаврова: " - Ну, дебилы .... млять!"
Регистрация: 17.06.2016
№6 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 14:07) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Бавария»
Спартак чемпион!!!Спартачи поздравления вам,вы этого достойны!
Регистрация: 20.05.2017
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чемпионы,красавцы.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:43) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
а где кареррины яйца? тема не раскрыта


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 13:21) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак Чемпион!
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 13:14) #
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  •  (10)

Ну что ж.... ЗАСЛУЖИЛИ!!!! СПАРТАК - ЧЕМПИОН!!!!
Регистрация: 17.06.2016
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:06) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Круть, спасибо за сезон парни!
Регистрация: 30.08.2009
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