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Игроки "Манчестер Юнайтед" получат ? 38 млн фунтов за победу в Лиге Европы

Футболисты "Манчестер Юнайтед" за победу в Лиге Европы получат в общей сумме ? 38 млн, сообщает The Times.

За попадание в Лигу чемпионов все игроки, которые зарабатывают в "Манчестер Юнайтед" больше ? 20 тыс., получат 25-процентную прибавку к своей заработной плате. Также футболисты получат ? 1 млн в качестве призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чемпионат
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:54
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