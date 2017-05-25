Игроки "Манчестер Юнайтед" получат ? 38 млн фунтов за победу в Лиге Европы

Футболисты "Манчестер Юнайтед" за победу в Лиге Европы получат в общей сумме ? 38 млн, сообщает The Times.За попадание в Лигу чемпионов все игроки, которые зарабатывают в "Манчестер Юнайтед" больше ? 20 тыс., получат 25-процентную прибавку к своей заработной плате. Также футболисты получат ? 1 млн в качестве призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций.