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Андрей Талалаев и Игорь Черевченко признаны лучшими тренерами ФНЛ

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев стал тренером мая по версии Футбольной Национальной Лиги.

Дебютанты ФНЛ провели отличный сезон, сходу заняв 5-е место и остановившись буквально в шаге от переходных матчей. Заключительная игра тамбовчан со "СКА-Хабаровском" стала одной из лучших не только в мае, но во всей весенней части первенства. До этого команда Талалаева обыграла в гостях "Спартак-2", в отличном стиле разгромила дома "Тосно", притормозив лишь в Нижнекамске (1:1)

Лучшим тренером мая по версии болельщиков, голосовавших на сайте ФНЛ, стал наставник "Балтики" Игорь Черевченко. Он набрал 31,3% голосов.

Калининградцы финишировали тремя победами подряд и сохранили за собой место в лиге. Хотя после неудачного начала месяца – домашнего поражения от "Кубани" - такой исход выглядел маловероятным.

На втором месте главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов (15,6%), который также сумел решить задачу сохранения места в ФНЛ, проведя команду по финишному фарватеру с двумя убедительными победами над прямыми конкурентами - "Соколом" и "Мордовией".

Третье место – за Андреем Тихоновым из "Енисея" (15,3%). Для красноярцев сезон еще не закончен – предстоят переходные матчи за право сыграть в РФПЛ. И это самая красноречивая оценка первого сезона работы Андрея Валерьевича в качестве главного тренера.

ФНЛ
Теги: Талалаев Черевченко
Сегодня, 13:20
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№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Калитвинцев - Парфенов - Тихонов -- вот тройка лучших ......... а причем Талалай и Черевченко ??


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:32) #
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online

Не понятное решение ...все молодые тренеры ...кто то вывел команду в ПФЛ сразу , кто то будет бороться через стыки...но при чём здесь Талаев....ЧЕРЕВЧЕНКО сделал максимум-оставил команду в ПФЛ, Тихонов вообще лучший...Калитвинцев вывел команду в ФПЛ и так же ТРЕНЕР Тосно...ВСЕ ЗНАЮТ ЕГО ФАМИЛИЮ... видимо опять админ . ресурс- вот поэтому футбол в России В ТАКОМ Г......Е . А Талалаев вообще не причём. Лучший АНДРЕЙ ТИХОНОВ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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