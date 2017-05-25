Андрей Талалаев и Игорь Черевченко признаны лучшими тренерами ФНЛ

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев стал тренером мая по версии Футбольной Национальной Лиги.Дебютанты ФНЛ провели отличный сезон, сходу заняв 5-е место и остановившись буквально в шаге от переходных матчей. Заключительная игра тамбовчан со "СКА-Хабаровском" стала одной из лучших не только в мае, но во всей весенней части первенства. До этого команда Талалаева обыграла в гостях "Спартак-2", в отличном стиле разгромила дома "Тосно", притормозив лишь в Нижнекамске (1:1)Лучшим тренером мая по версии болельщиков, голосовавших на сайте ФНЛ, стал наставник "Балтики" Игорь Черевченко. Он набрал 31,3% голосов.Калининградцы финишировали тремя победами подряд и сохранили за собой место в лиге. Хотя после неудачного начала месяца – домашнего поражения от "Кубани" - такой исход выглядел маловероятным.На втором месте главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов (15,6%), который также сумел решить задачу сохранения места в ФНЛ, проведя команду по финишному фарватеру с двумя убедительными победами над прямыми конкурентами - "Соколом" и "Мордовией".Третье место – за Андреем Тихоновым из "Енисея" (15,3%). Для красноярцев сезон еще не закончен – предстоят переходные матчи за право сыграть в РФПЛ. И это самая красноречивая оценка первого сезона работы Андрея Валерьевича в качестве главного тренера.