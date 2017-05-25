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Андрей Ещенко: позвал Луиса Адриано на Байкал, пообещал приехать

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, родившийся в Иркутске, рассказал, что иногда угощает спартаковцев рыбой, которую ловит в Байкале.

"В основном я сам всё съедаю. Но иногда угощаю парней. Например, бразильца Луиса Адриано, с которым мы очень сдружились. Я ему много рассказываю про красоты Байкала.

Он все понимает и, как закончит карьеру, пообещал приехать на Байкал. Говорит, сначала я к тебе в Сибирь, а затем ты ко мне в Бразилию", - цитирует Ещенко "Комсомольская правда - Иркутск".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 13:46
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