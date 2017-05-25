"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Оренбургом" в первом стыковом матче

Первый стыковой матч между "СКА-Хабаровск" и "Оренбургом" завершился сухой ничьей. Ответная игра состоится 28 мая в Оренбурге.Чемпионат России. Переходные матчи: Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Микуцкис, Карасёв (Друзин, 72), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76).: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Афонин, Благо, Нехайчик (Коронов, 76), Воробьёв (Попович, 84), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 76).Предупреждения: Микуцкис, 54, Малых, 60, Удалый, 74.