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"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Оренбургом" в первом стыковом матче

Первый стыковой матч между "СКА-Хабаровск" и "Оренбургом" завершился сухой ничьей. Ответная игра состоится 28 мая в Оренбурге.

Чемпионат России. Переходные матчи

"СКА-Хабаровск" - "Оренбург" - 0:0

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Удалый, Черевко, Микуцкис, Карасёв (Друзин, 72), Астафьев, Казанков, Никифоров, Лескано (Кобялко, 76).

"Оренбург": Руденко, Полуяхтов, Сиваков, Малых, Ойеволе, Афонин, Благо, Нехайчик (Коронов, 76), Воробьёв (Попович, 84), Парняков, Лобжанидзе (Саная, 76).

Предупреждения: Микуцкис, 54, Малых, 60, Удалый, 74.
Теги: СКА-Хабаровск Оренбург
Сегодня, 13:54
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14
(1)
№14 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 15:04) #
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Цитата: Лечащий Врач
Цитата: Colambous
Это у вас жёсткая дисциплина,шаг в сторону и вон из свинарника...

А как иначе,бомжара помойный? Или у вас можно чуть-чуть поболеть за другую команду,потом за свою опять? Простите,дети...

Присягу никто не принимал...
Регистрация: 24.11.2016
№13 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:01) #
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online

Цитата: serega_user
Сложно раз в сезон съездить в Хабаровск?

Ну, прикиньте, напр., вариант: ЦСКА летит в Хабаровск перед или после стыков в ЛЧ.
Регистрация: 22.09.2009
№12 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:54) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
А как насчет самой команды из Хабаровска, им как сложно будет? 2 раза в месяц придется летать...то Москва, то Питер, то Краснодар...

проблемы индейцев шерифа не должны ипать


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№11 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Весь питер за Оренбург,нельзя терять единственное дерби,плюс легкие 6 очков в сезоне.


Спартак Арсеналу проиграл - вот это задел на будущее. smirk
Регистрация: 8.09.2012
№10 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:22) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Это у вас жёсткая дисциплина,шаг в сторону и вон из свинарника...

А как иначе,бомжара помойный? Или у вас можно чуть-чуть поболеть за другую команду,потом за свою опять? Простите,дети...


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№9 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:21) #
  • +4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
мдаа.. ещё легов уберите, вообще почти все так "играть" будут..


Справедливости ради , Хуан из школы мадридского Реала смотрелся хуже 34-летнего Астафьева)
Но это частности, в общем да, без легов будет грустно.
Регистрация: 12.02.2014
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:16) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
конечно Оренбург гомно-гомном, пропитерские шланги, но в Хабаровск лететь еще хуже ... так что пусть МиниГазпром останется !

Сложно раз в сезон съездить в Хабаровск? А как насчет самой команды из Хабаровска, им как сложно будет? 2 раза в месяц придется летать...то Москва, то Питер, то Краснодар...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Коляс
Игра была равна)
Прям как в поговорке.

мдаа.. ещё легов уберите, вообще почти все так "играть" будут..
Георгиев подленький игрочишка..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 14:16) #
  • 0
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Цитата: vlees1
Весь питер за Оренбург,нельзя терять единственное дерби,плюс легкие 6 очков в сезоне.

Да не бреши свинорыло,кто как хочет,тот так и болеет...Это у вас жёсткая дисциплина,шаг в сторону и вон из свинарника...
Регистрация: 24.11.2016
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:13) #
  • -3
  •  (7)
online

конечно Оренбург гомно-гомном, пропитерские шланги, но в Хабаровск лететь еще хуже ... так что пусть МиниГазпром останется !
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:10) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: vlees1
Весь питер за Оренбург,нельзя терять единственное дерби,плюс легкие 6 очков в сезоне.

smile От "Арсенала" 6 очков не тяжелее вам достанутся.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: 120220 (Сегодня, 14:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Урал»
Да летать в Хабаровск не очень всем охота.
Регистрация: 29.07.2008
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:00) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Игра была равна)
Прям как в поговорке.
Ну а что поделать , никто не хотел пропускать.
Регистрация: 12.02.2014
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 13:58) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Весь питер за Оренбург,нельзя терять единственное дерби,плюс легкие 6 очков в сезоне.
Регистрация: 13.05.2017
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