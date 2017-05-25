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Анатолий Мещеряков: вопрос о будущем Семина на повестке дня не стоит

Заседание совета директоров "Локомотива" состоится в самом начале июня, вопрос о будущем главного тренера Юрия Семина на повестке дня не стоит, заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

"Совет директоров состоится в самом начале июня, ранее заседаний не планировалось. На повестке один вопрос – итоги сезона. Никаких кадровых вопросов совет директоров рассматривать не будет, так как данные вопросы находятся в компетенции менеджмента клуба", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".

Собеседник агентства уточнил, что вопросы "прекращения или не прекращения полномочий главного тренера – это компетенция менеджмента".

"Совет директоров может высказать мнение, но решение любых кадровых вопросов он на себя не принимает", - добавил Мещеряков, отметив, что совет директоров может теоретически снимать с должности лишь президента клуба.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 13:57
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№4 Написал: penser (Сегодня, 14:22) #
  • +2
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Болеет за:
«Барселона»
В Европе еще дадут поиграть этой команде с этим тренером.
Регистрация: 16.05.2016
№3 Написал: mospar (Сегодня, 14:18) #
  • +3
  •  (3)

Юрий Палыч еще должен поработать.
Регистрация: 20.05.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:15) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Выиграли кубок, о какой отставке речь?
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (0)
online

Не зарекайся...будет как будет---думаю все вопросы будят.... и по поводу Тренера то же.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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