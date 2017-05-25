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В прошедшем сезоне в России не зафиксировано ни одного случая расизма

В российских лигах сезона-2016/17 не зафиксировано ни одного случая расизма.

"В этом году в матчах ни одной лиги чемпионата России не было зафиксировано проявлений расизма - ни в РФПЛ, ни в ФНЛ, ни в ПФЛ. Это говорит о том, что в России улучшилась культура боления.

Налицо положительная тенденция, которая не удивляет, но, безусловно, радует. Наш футбол прогрессирует, прогрессируют болельщики, что особенно важно в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира", - цитирует председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.
Сегодня, 14:06
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№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну главный же плакса-негр хульк уехал, остальные вроде не ноют


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 14:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"- Лиза, смотри! У меня приз за первое место!
- О, поздравляю! Ты занял первое место?
- Эмм...Нет. но приз у меня! ...Воровать - не хорошо!"
(с) Гомер


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:42) #
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Господин Григорьянц , впечатление такое что вы присутствовали на каждом матче...это не правда ...расизм это не правильно . но он есть . и сказать что его нет . это не правильно...просто этот господин, хочет сказать в угоду властям.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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