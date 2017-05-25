Златан Ибрагимович: через несколько недель я вернусь на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал что продолжит карьеру после восстановления от травмы колена."Через несколько недель я вернусь на поле. Где? Посмотрим. В финале Лиги Европы у меня была иная роль – я поддерживал команду. Самое главное – мы выиграли.Мы завоевали третий трофей из пяти возможных в этом сезоне", – цитирует Ибрагимовича Daily Mail.