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Златан Ибрагимович: через несколько недель я вернусь на поле

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал что продолжит карьеру после восстановления от травмы колена.

"Через несколько недель я вернусь на поле. Где? Посмотрим. В финале Лиги Европы у меня была иная роль – я поддерживал команду. Самое главное – мы выиграли.

Мы завоевали третий трофей из пяти возможных в этом сезоне", – цитирует Ибрагимовича Daily Mail.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 14:29
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№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:35) #
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Златан...не торопись...главное что бы не было рецидива травмы . ты Лучший.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
А какие три трофея Кубок Англии, ЛЕ и что еще они взяли ??

Официальный дебют Ибрагимовича за «Юнайтед» состоялся 7 августа 2016 года в матче на Суперкубок Англии, в котором ему удалось забить победный мяч в ворота «Лестер Сити»


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:33) #
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  •  (1)
online

А какие три трофея Кубок Англии, ЛЕ и что еще они взяли ??
Регистрация: 9.09.2016
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