Опрос:

Новости партнеров

СМИ: о назначении Курбана Бердыева в "Рубин" объявят в субботу

Вице-президент и тренер "Ростова" Курбан Бердыев с большой долей вероятности вернется в "Рубин".

О назначении 63-летнего специалиста должны объявить в субботу после заседания попечительского совета "Рубина". Контракт с нынешним тренером Хавьером Грасией будет расторгнут, передает "СЭ".
Теги: Бердыев Рубин
Сегодня, 14:43
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online

Если так,то рубин будет в лидерах
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Батька
?? - а Ростов в ФНЛ

Не ФНЛ конечно, но борьба за место где тепло и сухо.

Вырисовывается картина на сезон 2017-2018. Спартак, Зенит, Рубин-это именно те клубы, которые будут претендовать на высокие места.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 14:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сильно! Я - ЗА.
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: Поло (Сегодня, 14:55) #
  • +1
  •  (1)

Батька,
Цирк, мля))
Регистрация: 23.03.2017
№2 Написал: Батька (Сегодня, 14:53) #
  • +2
  •  (2)
online

Ну что Азмун, Бухаров, Набоа, Навас обратно в Татарстан )) ?? - а Ростов в ФНЛ smile
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
интересно интересно..


--------------------
МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.