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Криштиану Роналду приедет в Россию на Кубок Конфедераций

Сборная Португалии назвала состав на матчи Кубка конфедераций-2017. В него вошел защитник "Зенита" Луиш Нету.

Состав сборной Португалии:

вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту").

защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон"), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал"), Бруну Алвеш ("Кальяри"), Жозе Фонти ("Вест Хэм"), Луиш Нету ("Зенит"), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д);

полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако"), Андре Гомеш ("Барселона"), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер"), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");

нападающие: Бернарду Силва ("Монако"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал"), Нани ("Валенсия"), Андре Силва ("Порту").

Напомним, матч между сборными России и Португалии на КК-2017 состоится 21 июня.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 14:57
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:03) #
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А в Сочи какие игры будут ? какие сборные ?
Регистрация: 9.09.2016
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