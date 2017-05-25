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Криштиану Роналду приедет в Россию на Кубок Конфедераций
Сборная Португалии назвала состав на матчи Кубка конфедераций-2017. В него вошел защитник "Зенита" Луиш Нету.
Состав сборной Португалии:
вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту").
защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон"), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал"), Бруну Алвеш ("Кальяри"), Жозе Фонти ("Вест Хэм"), Луиш Нету ("Зенит"), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д);
полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако"), Андре Гомеш ("Барселона"), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер"), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");
нападающие: Бернарду Силва ("Монако"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал"), Нани ("Валенсия"), Андре Силва ("Порту").
Напомним, матч между сборными России и Португалии на КК-2017 состоится 21 июня.
Состав сборной Португалии:
вратари: Руй Патрисиу ("Спортинг"), Бету ("Спортинг"), Жозе Са ("Порту").
защитники: Седрик Суариш ("Саутгемптон"), Нелсон Семеду ("Бенфика"), Пепе ("Реал"), Бруну Алвеш ("Кальяри"), Жозе Фонти ("Вест Хэм"), Луиш Нету ("Зенит"), Элизеу ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д);
полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Виллиам Карвалью ("Спортинг"), Жоау Моутинью ("Монако"), Андре Гомеш ("Барселона"), Адриен Силва ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Интер"), Луиш Мигел Пиззи ("Бенфика");
нападающие: Бернарду Силва ("Монако"), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Рикарду Куарежма ("Бенфика"), Криштиану Роналду ("Реал"), Нани ("Валенсия"), Андре Силва ("Порту").
Напомним, матч между сборными России и Португалии на КК-2017 состоится 21 июня.
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