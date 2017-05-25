Уэйн Руни не вызван в сборную Англии

Сборная Англии назвала вызванных игроков на матч отбора ЧМ-2018 против Шотландии и товарищеский поединок с Францией.: Джек Батлэнд («Сток Сити»), Форстер Фрэйзер («Саутгемптон»), Джо Харт («Торино», Италия);: Том Хитон («Бернли»), Райан Бертранд («Саутгемптон»), Гари Кэхилл («Челси»), Натаниэл Клайн («Ливерпуль»), Аарон Крессуэлл («Вест Хэм»), Бен Гибсон («Мидлсбро»), Фил Джонс, Крис Смоллинг (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунс («Манчестер Сити»), Киран Триппьер, Кайл Уокер (оба – «Тоттенхэм»): Делле Алли, Эрик Дайер (оба – «Тоттенхэм»), Адам Лаллана («Ливерпуль»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Джейк Ливермор («Вест Бромвич»);: Джермейн Дефо («Саутгемптон»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейми Варди («Лестер»).