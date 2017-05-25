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Алексей Поддубский: в ответной игре "Оренбург" будет играть более агрессивно и напористо

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский назвал закономерной ничью в первом стыковом матче с "Оренбургом" (0:0).

"Мне кажется, что игра сегодня была достаточно боевая и понравилась зрителям несмотря на нулевой счет. Было много ударов по воротам обеих команд, и я думаю, что ничья закономерна. Я считаю, что об успешности можно будет говорить только после второй игры. Но, в любом случае, ничья на выезде это неплохо

Я сказал, что надо быть более агрессивными. У нас было на один день больше на восстановление и соперник тоже выглядел уставшим. В ответном матче хозяева поля будут явно играть более агрессивно и напористо. Наша задача - грамотно сыграть в обороне и постараться использовать свой шанс", - цитирует тренера официальный сайт хабаровчан.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:46
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