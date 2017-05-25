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Роберт Евдокимов: ничья на выезде это неплохо

После завершения первого стыкового матча со "СКА-Хабаровск" главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов поделился своими впечатлениями о прошедшей встрече.

- Мне кажется, что игра сегодня была достаточно боевая и понравилась зрителям несмотря на нулевой счет. Было много ударов по воротам обеих команд и я думаю, что ничья закономерна.

- Вы считаете этот результат успешным?

- Я считаю, что об успешности можно будет говорить только после второй игры. Но, в любом случае, ничья на выезде это неплохо.

"СКА-Хабаровск"
Теги: Оренбург Евдокимов
Сегодня, 15:48
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№1 Написал: AnK. (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зачем такие команды в Премьер-лиге?
Регистрация: 1.02.2017
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