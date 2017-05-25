Роберт Евдокимов: ничья на выезде это неплохо

После завершения первого стыкового матча со "СКА-Хабаровск" главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов поделился своими впечатлениями о прошедшей встрече.- Мне кажется, что игра сегодня была достаточно боевая и понравилась зрителям несмотря на нулевой счет. Было много ударов по воротам обеих команд и я думаю, что ничья закономерна.- Я считаю, что об успешности можно будет говорить только после второй игры. Но, в любом случае, ничья на выезде это неплохо.