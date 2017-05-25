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Евгений Корнюхин: "Ростов" - молодцы, к ним никаких претензий не может быть
Бывший вратарь "Зенита" и "Торпедо" Евгений Корнюхин оценил выступление российских клубов в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.
"Всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Безусловно, хотелось бы видеть российские клубы в полуфинале и финале, тем более что память об этих днях еще свежа. Пока мы не совсем готовы к этому.
"Ростов" - молодцы, тут вообще вопросов нет. Их противостояние с "Манчестером" поставило много вопросов в отношении именно английского клуба, для которого эти два матча сложились крайне непросто. К дончанам никаких претензий не может быть", - цитирует эксперта "Газета.ru".
"Всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Безусловно, хотелось бы видеть российские клубы в полуфинале и финале, тем более что память об этих днях еще свежа. Пока мы не совсем готовы к этому.
"Ростов" - молодцы, тут вообще вопросов нет. Их противостояние с "Манчестером" поставило много вопросов в отношении именно английского клуба, для которого эти два матча сложились крайне непросто. К дончанам никаких претензий не может быть", - цитирует эксперта "Газета.ru".
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