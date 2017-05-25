Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Евгений Корнюхин: "Ростов" - молодцы, к ним никаких претензий не может быть

Бывший вратарь "Зенита" и "Торпедо" Евгений Корнюхин оценил выступление российских клубов в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.

"Всегда есть к чему стремиться и над чем работать. Безусловно, хотелось бы видеть российские клубы в полуфинале и финале, тем более что память об этих днях еще свежа. Пока мы не совсем готовы к этому.

"Ростов" - молодцы, тут вообще вопросов нет. Их противостояние с "Манчестером" поставило много вопросов в отношении именно английского клуба, для которого эти два матча сложились крайне непросто. К дончанам никаких претензий не может быть", - цитирует эксперта "Газета.ru".
Сегодня, 15:53
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.