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Жером Боатенг не собирается покидать "Баварию"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал информацию о том, что он готов покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно.

"Я не собираюсь уходить из команды. Да, я выходил редко на поле, но мне помешали травмы", - цитирует Боатенга Bild.
Теги: Боатенг Бавария
Сегодня, 16:21
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