Жером Боатенг не собирается покидать "Баварию"

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал информацию о том, что он готов покинуть немецкий клуб в летнее трансферное окно."Я не собираюсь уходить из команды. Да, я выходил редко на поле, но мне помешали травмы", - цитирует Боатенга Bild.