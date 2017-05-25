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Алекс Маннингер завершил карьеру
Вратарь "Ливерпуля" и сборной Австрии Алекс Маннингер объявил о завершении карьеры.
"Честно говоря, изначально я не собирался заявлять об этом официально, но потом подумал, что сообщить о таком через официальный сайт было бы неплохим жестом. Я думал об этом на протяжении пары месяцев и принял решение, что не буду ждать лета и думать, будут ли у меня еще предложения. Я завершаю карьеру на столь высоком уровне, о котором и не мечтал", - цитирует 39-летнего игрока официальный сайт "красных".
"Честно говоря, изначально я не собирался заявлять об этом официально, но потом подумал, что сообщить о таком через официальный сайт было бы неплохим жестом. Я думал об этом на протяжении пары месяцев и принял решение, что не буду ждать лета и думать, будут ли у меня еще предложения. Я завершаю карьеру на столь высоком уровне, о котором и не мечтал", - цитирует 39-летнего игрока официальный сайт "красных".
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