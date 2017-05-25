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"Селтик" откажется от парада в случае победы в Кубке шотландской лиги

"Селтик" в преддверии субботнего матча с "Абердином" в финале Кубка шотландской лиги заявил, что не станет проводить парад в случае победы из-за теракта в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, сообщает официальный сайт шотландской команды.

Руководство клуба призвало также болельщиков не собираться у стадиона после финальной игры.
Теги: Селтик
Вчера, 23:49
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