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Вячеслав Малафеев: с днём рождения, Великий Клуб Петербурга!

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поздравил клуб с днем рождения. Сегодня питерский клуб празднует 92-летие.

"С днём рождения, Великий Клуб Петербурга!" - написал Малафеев в твиттере.
Теги: Малафеев Зенит
Вчера, 23:49
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№1 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только малофеев поздравил? И все?)))

Зенит.. с днём рождения! Желай в 2017-2018 удачно выступить в лиге Европы и удержать третье место в РПФЛ! И пускай луческу тренирует Вас три года, три месяца и три дня ещё! grin


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
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