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Франческо Тотти не пригласил тренеров и руководство "Ромы" на прощальный ужин

Нападающий и капитан "Ромы" Франческо Тотти устроил прощальный ужин по случаю завершения карьеры. 28 мая форвард проведёт последний матч в карьере - в 38-м туре итальянской Серии А римляне сыграют с "Дженоа".

После принятого накануне решения 40-летний Тотти пригласил команду на ужин. На вечеринке присутствовали исключительно футболисты. Никто из руководства или тренерского штаба приглашён не был.

После окончания вечера футболисты сделали памятное фото, которое Тотти опубликовал в твиттере.



Чемпионат
Теги: Тотти
Сегодня, 10:37
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№3 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Большинство коллективов душевнее отдыхает именно без руководства. Наверно, хотели гульнуть по полной)))


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Регистрация: 1.03.2017
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В Роме задерживают зарплаты? У нескольких игроков джинсы до дыр протерты, у других джинсы кое как дотягиваются до щиколотки - видимо с подросткового возраста не могут позволить себе новые...
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:48) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А зачем их приглашать, может они не "сбрасывались", а на халяву....
Регистрация: 20.03.2014
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