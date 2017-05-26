Франческо Тотти не пригласил тренеров и руководство "Ромы" на прощальный ужин

Нападающий и капитан "Ромы" Франческо Тотти устроил прощальный ужин по случаю завершения карьеры. 28 мая форвард проведёт последний матч в карьере - в 38-м туре итальянской Серии А римляне сыграют с "Дженоа".После принятого накануне решения 40-летний Тотти пригласил команду на ужин. На вечеринке присутствовали исключительно футболисты. Никто из руководства или тренерского штаба приглашён не был.После окончания вечера футболисты сделали памятное фото, которое Тотти опубликовал в твиттере.