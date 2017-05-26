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Федор Смолов: Фернандеса в сборной России может заменить Смольников

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что не владеет информацией о травме защитника сборной России и ЦСКА Марио Фернандеса.

– Нужен ли сборной России иностранец, который получает российский паспорт, а потом в решающий момент улетает лечить нос на историческую родину?

– Этот вопрос уместнее адресовать руководству нашей национальной команды. У Марио точно есть игровые качества, чтобы сделать сборную России сильнее, в том числе на самом высоком уровне. Что касается его травмы, не владею информацией и не мне о ней судить. Думаю, на его позиции вполне достойно может сыграть Игорь Смольников.

СЭ
Теги: Смолов Фернандес Сборная России
Сегодня, 10:42
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№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:43) #
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Фернандес ждет предложений от сборной Бразилии. Он перед выбором стоит за кого играть. Как только будет заигран за нас, ему в Бразильскую сборную дорога будет закрыта навсегда.
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 11:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
importomzameshenie


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#поравалить1917
Регистрация: 8.12.2016
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Одна болтовня вокруг команды.Играли бы как болтаете.
Регистрация: 9.08.2015
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