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Ильгиз Фахриев: у нас появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву

Спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев рассказал о возможном возвращении Курбана Бердыева в клуб.

– А 10 миллионов евро за расторжение контракта с Грасией – это правда?

– Конечно, нет! Такого не может быть, нигде такие суммы не фигурируют. Более того, была джентльменская договоренность с очень авторитетным в футбольном мире юристом и агентом Ральфом Изенеггером, который представлял дела тренера, что в случае плохого результата или нашего желания не продолжать сотрудничество, мы можем расстаться без компенсации.

– Как вы считаете, стоит ли вернуть Курбана Бердыева в команду? Даст это результат?

– Результат будет – это 100%. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в "Рубин". Однако нужно иметь ввиду также то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву, это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов.

Бизнес-Онлайн
Теги: Рубин
Сегодня, 10:53
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№3 Написал: Академия (Сегодня, 12:04) #
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что за джентльменская договоренность? Я о такой юридической норме в первые слышу. Уволите будете платить, чего придумывать всякие небылицы.
Регистрация: 20.06.2016
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:11) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
При всем уважении к Гончаренко, вывести команду в ЛЧ это одно, а вот сыграть там достойно и при меньших финансовых и кадровых возможностях, это другое. На данный момент в стране равных Бердыеву тренеров россиян просто нет, ну или мы о них не знаем
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:06) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Появилось много болтунов,считаюших себя большими футбольными знатоками.
Регистрация: 9.08.2015
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