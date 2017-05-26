Денис Глушаков: поехали тренироваться (фото)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков сообщил, что национальная команда отправилась на сбор в Австрию. Подопечные Черчесова будут готовиться к Кубку конфедераций-2017."Поехали тренироваться", - написал Глушаков в Инстаграме.