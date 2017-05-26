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Денис Глушаков: поехали тренироваться (фото)

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков сообщил, что национальная команда отправилась на сбор в Австрию. Подопечные Черчесова будут готовиться к Кубку конфедераций-2017.

"Поехали тренироваться", - написал Глушаков в Инстаграме.

Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 11:56
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№10 Написал: safonas (Сегодня, 13:01) #
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online

Цитата: And70
Что-то Глушакова слишком много стало. Лучше бы тренировался молча. Толку больше было бы.

так он у себя в инстаграмме выкладывает, а уже новостники раздувают


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№9 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Во новостникам халява. Зашел в инстаграм, заполнил новостную ленту


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:26) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: dimon_1973
Это не про нашу сборную? :)))

Ага. Если вы еще не выигрывали, тогда мы едем к вам.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:25) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Будет что-то привычное.

"Мы проигрываем в гостях,
Мы проигрываем дома.
Мы проиграли на днях
И завтра проиграем снова..."


Это не про нашу сборную? :)))
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:15) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: капля никотина
Будет что-то ужасное. На КК имеется ввиду.

Будет что-то привычное.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:14) #
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  •  (4)
online

Будет что-то ужасное. На КК имеется ввиду.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: And70
Что-то Глушакова слишком много стало.

Эйфория у парня, дай насладиться.
Ближе к началу следующего сезона соберется с мыслями, я думаю smile
Регистрация: 11.06.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:08) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Глушака все никак не отпустит. Это хорошо.
Два пассажира рядом с ним явно лишние в сборной. Шишка отдохнул перед КК? Пол весны отдыхал, но для Черчеса это не аргумент.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: And70
Что-то Глушакова слишком много стало.

и не говори...прям как девка малолетняя сэлфи устраивает, в туалет тоже со смартфоном пойдёт видимо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: And70 СССР (Сегодня, 12:03) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то Глушакова слишком много стало. Лучше бы тренировался молча. Толку больше было бы.
Регистрация: 24.11.2010
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