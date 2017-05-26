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Нобель Арустамян: акционеры "Рубина" за Бердыева, кто платит, тот и заказывает музыку

Журналист и телекомментатор Нобель Арустамян поделился инсайдом о возможном возвращении тренера Курбана Бердыева в "Рубин".

"Инициатором возвращения Бердыева в "Рубин" выступают, прежде всего, спонсоры. Руководство и акционеры компании "ТАИФ" – она, насколько я понимаю, аккумулирует все деньги, которые идут в "Рубин" – лоббируют назначение Бердыева.

Казань – город, богатый на различные футбольные течения, и другие влиятельные люди хотели бы видеть в "Рубине" другого тренера, снова иностранца. Но заказывать музыку будет тот, кто заплатит.

Мы помним, как Бердыев уходил из "Рубина". Расставание вышло несколько скандальным, причем именно со стороны "Рубина" и республики. Возвращение Курбана Бердыева означает, что из противостояния с тем руководством он вышел победителем", – цитирует Арустамяна "Матч ТВ".
Теги: Рубин Бердыев Арустамян
Сегодня, 12:35
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