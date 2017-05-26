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"Урал" выставил Николая Заболотного на трансфер

Вратарь Николай Заболотный покинет "Урал".

27-летний вратарь выставлен на трансфер, информирует официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
Теги: Заболотный Урал
Сегодня, 12:51
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Опа, а за что? За кривые руки в нужный момент?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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